Santa Cruz: encontraron a una joven de 29 años muerta en un pozo cloacal

Una mujer de 29 años fue encontrada muerta dentro de un pozo cloacal en la ciudad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. La Justicia se encuentra investigando las circunstancias en las que se produjo el deceso para determinar, entre otras cosas, si fue producto de un accidente o si alguien la mató.

La joven, identificada como Ivana "Tiki" Álvarez, vivía en uno de los inmuebles del complejo que, en paralelo, administraba. Fue uno de sus vecinos quien encontró su cuerpo este lunes por la mañana, el cual estaba en posición vertical y boca abajo.

Ante el trágico hallazgo, el hombre dio aviso a la comisaría de Puerto Deseado sobre la presencia de una persona aparentemente muerta en el pozo de aguas residuales. Según detalló el medio local La Opinión Austral, oficiales de la policía llegaron poco después de las 9:30 a la calle Pueyrredón al 625 y convocaron al personal médico que constató el deceso.

Una de las principales hipótesis frente al caso es que la mujer podría haber sido víctima de femicidio. No obstante, los investigadores avocados al asunto tampoco descartan un accidente, dado que, en principio, no hallaron signos de violencia en el cuerpo de la joven.

"No vi el pozo personalmente, pero sé que es parte del sistema de cloacas, una cámara séptica. Una vez que concluyeron las pericias de rigor el cuerpo fue retirado y se realizará la autopsia. No tiene signos de haber sido golpeada, no se registró desorden en el interior de la vivienda", detalló el comisario Cristian Davies, jefe de la Regional Zona Norte, en diálogo con LU12 AM680.

De hecho, la pesquisa intentará determinar si se pudo haber tratado de una caída accidental durante la madrugada y, de ser así, si la muerte podría haberse producido por un golpe o por hipotermia, considerando que en estos momentos Santa Cruz está atravesando una ola polar con temperaturas por debajo de los 0 grados.

Las autoridades de la Policía local, en trabajo conjunto con la División Gabinete Criminalístico y la División de Investigaciones (DDI) ya dieron inicio a las diligencias procesales pertinentes para recolectar los medios de prueba necesarios para esclarecer la situación.

Al respecto, el comisario indicó que la propiedad donde fue encontrado el cuerpo era de los padres de la joven y que ella era la titular del inquilinato. "No se descarta nada, pero todo indicaría que se trató de un accidente", concluyó Davies.

