La Corte Suprema de Justicia dejó firme este martes la condena contra Nahir Galarza por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo en 2017, tras rechazar el recurso extraordinario federal que había presentado su defensa para insistir en su inocencia. Se trataba de la última oportunidad que tenía para evitar que tenga que cumplir con la pena máxima por el asesinato.

La Corte dictaminó que la condena a prisión perpetua contra la joven por el delito de homicidio calificado por el vínculo es correcta. La resolución fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. “El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja es inadmisible”, indicaron los magistrados.

Según establecieron los jueces "se acreditó que Galarza y Pastorizzo circulaban en un ciclomotor conducido por el hombre, cuando la joven extrajo de entre sus prendas un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm y disparó contra Pastorizzo por la espalda, generando que la víctima cayera al piso y, en esa posición, y ya de frente, efectuó un segundo disparo con claras intenciones de menoscabar la vida de Pastorizzo porque dichas balas tuvieron orificio de entrada y de salida produciendo una lesión bronco-pulmonar derecha, produciéndole el deceso momentos después”.

El hecho tuvo lugar el 29 de diciembre de 2017 entre las 5:10 y las 5:15, en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. Para ese entonces, Galarza (19 en ese momento) y Pastorizzo (20) llevaban juntos cinco años. Esa madrugada, estaban viajando en la moto del joven, pero cuando él detuvo el vehículo la condenada sacó de entre sus prendas una pistola que le había quitado a su padre policía.

Acto seguido, le disparó en la espalda cuando aún estaba sobre el ciclomotor. En respuesta, la víctima cayó al piso, ante lo que ella se paró frente a él y le efectuó un segundo tiro. “Tuvo claras intenciones de menoscabar la vida de Pastorizzo”, sostuvo la sentencia del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú en julio del 2018.

Tras cometer el crimen, la joven volvió caminando a su casa y guardó la pistola del padre en su lugar. También envió mensajes al celular de la víctima "con frialdad calculada", según el tribunal, ya que "indudablemente" pretendía que no se sospechara de ella. "¿La podés cortar?, ¡Ya te dije que no me vi con nadie!”, escribió Galarza en esos mensajes. Cuando se encontró el cuerpo de su novio, la asesina publicó en Instagram: “5 años juntos, peleados, yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre mi ángel”.

En un inicio, Nahir declaró como testigo, ya que había sido la última en ver al joven con vida. Según su relato inicial, pasó por la casa de la víctima porque se olvidó el celular. Sin embargo, luego confesó el hecho en la fiscalía y contó que antes había tenido relaciones sexuales con Pastorizzo.

"Al hecho lo cometí yo sola. Cuando salimos de la casa, la que le disparé fui yo. Lo hice con el arma de mi papá que estaba arriba de la heladera, donde la pone siempre. Los dos disparos los hice con esa arma", expresó la joven. Además, demostró que sabía usar el arma homicida: "Le saco el seguro, luego se agarra arriba, se tira para atrás y se suelta, y con eso está lista el arma".

Ante el episodio, la defensa de Galarza intentó determinar que el crimen se produjo en el marco de un hecho de violencia de género contra la chica. “¿Cuál era el motivo de Nahir para matarlo? Que la deje en paz”, llegó a decir su abogado. Sin embargo, las pericias médicas realizadas en la condenada luego del crimen no hallaron signos de haber recibido golpes y sólo se detectó un raspón en una de sus piernas compatible con actividad deportiva o por rascarse.

Sumado a esto, un amigo de Pastorizzo entregó a la Justicia un audio y mensajes de texto que fueron incorporados a la causa y en los que Facundo contaba que la mañana del 25 de diciembre fue golpeado por su novia. Según trascendió, en el audio, se escuchaba llorar al joven y relatar los golpes que habría recibido de parte de la chica. En ese sentido, en el expediente había una foto en la que se veía a la víctima con un golpe en el ojo.

Al respecto, una amiga de Nahir reconoció ese episodio y sostuvo que ella, junto a la imputada, le pegaron al joven a la salida de un boliche, cuatro días antes de ser asesinado. Además, declaró que Pastorizzo no contestó la agresión, comenzó a llorar y aseguró que sería incapaz de agredir a una mujer. También señaló ante el Tribunal de Gualeguaychú que no se enteró de alguna agresión contra Nahir por parte de su novio.

Disparos "accidentales" y la culpa fue del padre: los cambios de versiones

A pesar de la confesión inicial, Galarza cambió su versión de los hechos y afirmó que los disparos fueron "accidentales" cuando su pareja intentó sacarle el arma. Luego, en 2022 y cuando ya cumplía cuatro años en prisión, acusó a su padre, Marcelo Galarza, de cometer el crimen.

"Yo no lo maté a Fernando, fue papá", le aseguró entre lágrimas a su abogada Raquel Hermida Leyenda. Según ese nuevo relato, el hombre llegó al lugar del crimen, lo que asustó a Fernando y provocó que se cayera de la moto. Acto seguido, el padre bajó del auto con su arma y, tras un intercambio de palabras, le disparó dos veces a la víctima, provocándole la muerte.

"Nahir había estado en la escena del crimen, pero Galarza se ocupó de todo. Anduvo en auto. Estuvieron en todos los detalles, por ejemplo, en no ser registrado por las cámaras de seguridad. Su primer abogado, Víctor Rebossio, también fue denunciado porque fue el que la llevó a que ella se declarara culpable. Después cambiaron la versión a que fue un accidente. Hubo un entramado judicial para culparla a Nahir", explicó en ese entonces a Infobae una fuente que conocía la causa.

Nahir Galarza es la mujer más joven en recibir la pena máxima de la historia penal argentina.

Sumado a esto, la defensa notificó a la Corte Suprema de una causa penal contra el padre de la joven por “abuso sexual infantil gravemente ultrajante, abusos físicos, violencia intra-familiar, violencia sexual en situación de un antiguo vínculo afectivo y el cumplimiento de una condena por temor reverencial”, hechos que habrían tenido como víctima a Nahir y a su madre, Yamina Kroh.

En ese contexto, denunció a Marcelo Galarza; a Sergio Rondoni Caffa, el fiscal que investigó el caso, y a los abogados defensores durante el juicio, Víctor Rebosio y Horacio Darganiz, argumentando que todos ellos habrían arreglado la causa para encubrir al padre de la condenada, incriminando en su lugar a la joven. Sin embargo, esta denuncia fue desestimada ‘in limine’ por la Justicia entrerriana, que consideró esclarecido el caso.

Las instancias judiciales del caso Nahir Galarza

Tras el juicio oral y la condena a cadena perpetua por parte de la Justicia de Gualeguaychú, la Cámara de Casación de Concordia reevaluó las pruebas en julio de 2019 y ratificó la sentencia. Por ese motivo, la defensa acudió ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, que rechazó la queja.

“Se comprobó certeramente las distancias que existieron entre la pistola y el cuerpo de Pastorizzo al momento de los disparos: el que ingresa por la espalda con contacto débil, y el que se da desde el frente entre 20 y 50 centímetros. La hipótesis de ocurrencia del hecho propuesta por la defensa es inverosímil, roza el absurdo”, indicó Casación.

“La acusada se ha valido de la confianza que existía con Pastorizzo para concretar su ataque a la vida de éste, puesto que es indudable que la víctima condujo su motocicleta desde la casa de Galarza hasta el lugar donde fuera ultimado, transportando detrás suyo a su pareja, sin tener conocimiento de lo que le ocurriría, y sin esperar o sospechar siquiera un comportamiento como el acontecido. Y esa confianza es la que pone a la víctima en una particular situación de indefensión”, detalló.

En tanto, la defensa buscó imponer que Nahir era víctima de violencia física y psicológica por parte de Fernando. Además, sostuvo que existió en su contra un juzgamiento sin perspectiva de género.

No obstante, Casación afirmó que, a partir de los testimonios y el análisis de los mensajes de la pareja, que incluían bloqueos recíprocos constantes, quedaba claro que no había una “desigualdad de poder” entre ambos. “La imputada no estaba ni por lejos bajo los designios de la víctima, no se encontraba bajo subordinación ni con su libertad de actuación acotada”, precisaron.

Por su parte, el Procurador General de la Nación rechazó los planteos de la defensa. Al respecto, los fundamentos de la condenada para fundar la posible existencia de “circunstancias extraordinarias de atenuación”, además de contradecirse con la versión sobre que la muerte de Pastorizzo fue accidental, "fueron correctamente descartados en base a una serie de factores concordantes", señaló el dictamen.

En esa línea, se refirió a "la escasa credibilidad que correspondía asignarle a los dichos de Galarza”. Asimismo, subrayó que de los mensajes entre Galarza y su novio “no surge reclamo alguno de parte de la primera vinculado a alguna agresión de Pastorizzo”.

Tampoco se advertía una relación de “sumisión” de la joven hacia su pareja, a lo que se añadió que ninguna de las pericias psicológicas advirtieron señales de agresión ni tampoco los psicólogos o psiquiatras que la vieron detectaron un “daño psíquico o emocional”. De esa manera, para el Ministerio Público Fiscal, la única agresión física que pudo constatarse en forma concreta fue de Galarza hacia Pastorizzo.

En tanto, en abril de 2023, la abogada de Galarza presentó también ante la Corte un escrito en el que hizo saber que había presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos pericias que darían cuenta de que Nahir padecía esquizofrenia y psicosis.

Tras analizar toda esa información, el máximo tribunal decidió este martes dejar firme la condena, a través de un rechazo por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es que para los magistrados, el recurso extraordinario era inadmisible y por lo tanto la Corte no debía tratarlo. Al respecto, Lorenzetti aclaró en su voto, citando jurisprudencia, que la desestimación del recurso “no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida”.

De esa manera, Galarza deberá cumplir la condena a prisión perpetua por el crimen de su novio. Nahir, quien se convirtió en la mujer más joven en recibir la pena máxima de la historia penal argentina, recién podría dar por cumplida su pena en 2052, a la edad de 54 años.

