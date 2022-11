Una vez más Nahir Galarza, la mujer más joven en recibir una pena de prisión perpetua, vuelve a estar en el centro del ojo público. Esta vez se debe a que despidió a la abogada Raquel Hermida Leyenda, su codefensora ante la Corte Suprema de Justicia junto al letrado José Ostolaza, quien lidera su defensa técnica.

En torno a los motivos que impulsaron a la joven a tomar esta decisión, esta argumentó "razones personales y profesionales", dado que no estaría de acuerdo con el nivel de exposición y "protagonismo" de la letrada, quien se presentaba en los medios como su "única abogada". "Solo le interesan las cámaras", acusó.

"Por favor vení urgente que te firmo y echá de una buena vez a esta señora. A ella solo le interesan las cámaras y no la verdad. Me ha colocado como rehén de un feminismo fanático al que no pertenezco y no merezco esto", le comunicó Galarza a su abogado, según publicó el medio A24.

Según trascendió, la joven reclusa no estaba conforme con ver a la letrada en los medios de comunicación. Además, la misma habría notado que cada detalle conversado con Hermida Leyenda era esparcido públicamente sin autorización bajo el argumento de que era una "causa feminista" y debían utilizarse todos los recursos posibles.

La gota que rebalsó el vaso de la relación entre ambas fue una nota en que la letrada, quien se sumó a la defensa a los 36 meses de iniciado el caso, se jactaba de haberle dado "un vuelco fundamental" a la causa, además de que también se difundieron datos íntimos de una supuesta relación amorosa carcelaria. Así la joven, durante una de las visitas de su familia a la Unidad penal N° 6 de Paraná, pidió que la contactaran urgentemente con Ostolaza para solicitar la revocatoria.

Raquel Hermida Leyenda, la ahora ex abogada de Nahir Galarza.

Si bien ya dos abogados habían renunciado de forma unilateral al caso de Nahir Galarza, tanto Jorge Zonzini, exvocero de la joven y autor del libro El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchamiento Mediático, como su primer abogado Horacio Dargainz, esta es la primera vez en la que la misma joven solicita el despido de uno de sus defensores jurídicos.

Por su parte, la letrada despedida ya había cargado en contra de los anteriores abogados de la joven, Victor Rebossio, Marcelo Franco y Horacio Dargainz, por lo que debió enfrentar una demanda por daños y prejuicios, al mismo tiempo que la denunciaron ante el Comité de Disciplina para proceder al retiro de su matrícula.

De esta forma, la joven se reunió con el Dr. Ostolaza en la unidad carcelaria de Paraná donde se encuentra cumpliendo su condena y le firmó la revocatoria de los servicios de la Dra. Hermida Leyenda, excluyéndola de su defensa técnico legal. El lugar vacante en el equipo de defensa de Galarza ya fue ocupado por el reconocido penalista Pablo Sotelo.

Caso Nahir Galarza

Cabe recordar que Nahir Mariana Galarza se convirtió en la mujer más joven en recibir una pena de Prisión Perpetua tras ser condenada a los 19 años como la única acusada por el crimen de Fernando Pastorizzo, su ex pareja, en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú.

El pasado 11 de septiembre la joven reclusa cumplió 24 años de edad en el que fue su quinto cumpleaños en prisión de los 35 que se ve obligada a transitar allí si es que la Corte Suprema de Justicia, entidad que se encuentra revisando el fallo, no revoca la condena a prisión perpetua.

En este sentido, según planteó el abogado Ostolaza, desde el círculo de la joven esperan que se realice un nuevo juicio con Perspectiva de Género. A su vez, el caso de Galarza se convirtió en un caso emblemático de criminalidad adolescente en la región ya que esta recibió una pena de prisión perpetua superior a la de muchos hombres culpables de delitos similares.

AS/ff