“Se metieron en mi casa hace 33 años”: recuperó su PH en Palermo tras décadas de ocupación

En el marco de los operativos que está encabezando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lograron devolverle a una vecina del barrio porteño de Palermo su casa familiar, que estuvo usurpada. “Se metieron en mi casa hace 33 años y no me dejaron entrar nunca más”.

En medio de la emoción, Analía Peluso contó: “salimos con mi mamá un fin de semana, se metieron y no nos dejaron entrar nunca más”. “Es un día histórico, siento un agradecimiento y una alegría inmensa”, agregó.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad, junto a personal de la Red de Atención y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Se trata de un PH, en la calle Ravignani 1779, en la misma cuadra en la que está la radio “Los 40 Principales” y el medio “Hispa”. El inmueble presentaba riesgo estructural y los vecinos se quejaban además por ruidos molestos e inseguridad en la zona.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Ciudad recuperó 500 propiedades usurpadas

“La casa era de mis abuelos y de mi papá. Viví acá desde que nací hasta los 20 años y de un momento a otro nos quedamos en la calle, con todas nuestras cosas y recuerdos adentro. Solo me pude quedar con una foto de mi papá”, contó Analía.

La dueña relató que vivía en esa casa con su madre y su hermana, a sus 20 años. Un fin de semana salieron y cuando intentaron abrir la puerta, a su regreso, se encontraron con que habían cambiado la cerradura y había gente adentro. “La casa ahora es nuestra y no van a entrar nunca más”, fue la frase de los ocupantes según Analía.

“Que el Gobierno de la Ciudad haya empezado a recuperar propiedades es una bendición. Fue una lucha de un montón de tiempo, decían que era una mafia y que se necesitaba mucho dinero para sacarlos. Pero yo nunca perdí las esperanzas”, sostuvo Analía.

El operativo de la Ciudad

La casa de Analía fue la número 593 recuperada, en el marco de las políticas que impulsa el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, para garantizar el respeto por la propiedad privada, mejorar la seguridad y el orden urbano y llevar tranquilidad a los vecinos.

“No voy a permitir que la Ciudad se transforme en lo peor del conurbano. No es el estilo de vida en el que nos gusta vivir a los porteños”, declaró Jorge Macri días atrás. “Yo tengo que recuperar una Ciudad normal, en donde se respete la ley y en donde no haya okupas”, agregó el Jefe de Gobierno.

La jugada de Jorge Macri y las condiciones de Karina Milei para ir con el PRO en la ciudad de Buenos Aires

También en Palermo, la Ciudad recuperó la llamada “casa violeta”, ubicada en Guatemala al 5400, y un edificio de tres plantas en estado crítico sobre Honduras al 5600, frente al canal de televisión América y a unos 400 metros del PH de la familia de Analía Peluso. Ambos inmuebles habían permanecido ocupados por más de una década y se habían convertido en un foco de inseguridad para el barrio.

En lo que va de la actual gestión, la Ciudad ya restituyó a sus propietarios legítimos viviendas por un valor superior a los 300 millones de dólares.

Entre las recuperaciones de los últimos dos años se destacan edificios emblemáticos como la Casa Blaquier, ocupada durante más de 40 años en el Casco Histórico, el Elefante Blanco, la Galería del Terror, la Casona de Costanera Sur, y una parte del Mercado de Bonpland.

Además, se concretaron desalojos en Constitución, San Telmo y Flores, donde ex hoteles habían sido transformados en aguantaderos y escenarios de venta de drogas y prostitución.

RG cp