Según datos de Missing Children, seis niños desaparecen por día

La presidente de la Missing Children Argentina, Ana Rosa Llobet, dejó una frase impactante: dijo que “hay muchas más desapariciones que las denunciadas”. Es que según datos de la organización seis niños desaparecen por día en Argentina.

“Alguien tiene que decirlo”, reconoció al referirse a los números que revelan las distintas organizaciones. “Es una cuestión de atención desde hace mucho tiempo”, advirtió.

“Cuando nosotros hablamos de niños, hablamos de menores de 18 años. También tenemos adolescentes que se van todos los días. En la gran mayoría vuelven espontáneamente, pero van quedando estos casos sin resolución que son los que nos preocupan”, reconoció la presidente de la Missing Children Argentina.

Sobre los números que manejan indicó que son “alarmantes”. “Hay que pensar que recibimos parte reducida de las denuncias que se producen en el país, porque no todas las denuncias nos llegan. Hay mucho más de seis denuncias por día. Es un promedio, todos los días varía”, señaló.

Actualmente, Missing Children tiene 42 búsquedas activas de niños que permanecen desaparecidos, y de los cuales no se tiene información alguna. “Uno puede suponer que hubo detrás algún delito de trata, pero siempre estamos en el terreno de las hipótesis”, destacó la presidenta.

Llobet explicó también el concepto de la “hora de oro”: “Es la primera hora en que se pierde un niño”, aseguró. “La llamamos así porque es la hora en que el niño puede estar encontrado en su contexto habitual”, indicó.

“Aunque uno no sepa dónde está, tiene que estar más o menos cerca en el entorno en que se mueve. Esa es una regla de oro también. Que los padres tengan esa regla de decir, no está donde yo creo que tiene que estar, averiguo entre los familiares y los amigos y hago la denuncia inmediata para que la fuerza de seguridad empiece a buscar”, explicó la mujer, en diálogo con radio Mitre.

Acerca de cómo colaboran en la búsqueda de los chicos dijo que trabajan mucho en la difusión por redes sociales. “Nos manejamos a través de redes, Twitter, Instagram y Facebook, tenemos el teléfono oficial de Missing Children, a donde la gente se puede comunicar para pedir asesoramiento, ayuda, y sobre todo para pedir datos”, reveló.

No obstante, destacó que cuando el chico aparece Missing Children abandona el caso. “Nosotros nos ocupamos de la búsqueda de los chicos, y nuestra tarea termina cuando los chicos son encontrados. Muchas veces no sabemos qué les pasó, porque las familias a veces no cuentan y no tenemos derecho a exigir ningún tipo de explicación”, contó.