Un conductor amenazó y agredió con una frase homofóbica a un agente de tránsito tras dar positivo en un control de alcoholemia realizado durante un operativo en La Plata, a pocos metros de la Gobernación bonaerense. El agresor tenia 1,35 gramos de alcohol por litro en sangre.

"Sos gay, te mataría", lanzó el hombre, a quien finalmente se le retuvo la licencia de conducir, en el violento diálogo que luego se viralizó en redes sociales. "No me rompas el ort* porque no tengo plata. Soy jubilado. Dejá el auto ahí, me voy a mi casa", manifestó en un principio.

Ante la negativa inicial del conductor, el agente le advirtió que, si se negaba a realizar el control de alcoholemia, sería considerado positivo de todas formas. El hombre aceptó realizar la prueba, pero su actitud se volvió cada vez más agresiva y recurrió a ataques homofóbicos contra el agente.

"No me gusta tu actitud, primero, porque sos gay", disparó contra el efectivo que estaba abriendo la pipeta y sumó: "Te mataría".

Al momento del control, al hombre se le dificultó colocar la pipeta en el alcoholímetro y mientras los agentes trataban de explicarle cómo hacerlo, agregó: "No te contrataría si fuera el intendente porque sos gay. Te vas a morir de hambre. Te aclaro que soy católico apostólico romano".

"Sé que sos gay por cómo me hablás, put*. Ahora me querés romper el ort*. Dale, rompémelo. Si estuviera la ley del hombre, sabés cómo te achuro, ¿no? Te hago carne picada y fatay", agregó el agresor, aumentando aún más el nivel de violencia verbal en sus insultos y amenazas.

Al retirar la pipeta, el alcoholímetro detectó 1,35 gramos de alcohol por litro en sangre, por lo que se retuvo la licencia de conducir del conductor.

Se debe considerar que desde el 1 de enero de 2023 en la Provincia de Buenos Aires rige la ley 15.402 de Alcohol Cero, la cual establece multas económicas, retención de licencia, inhabilitación para conducir por hasta 18 meses, períodos de arresto y la obligación de asistir a cursos especiales.

