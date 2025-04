Excarcelaron a Matías Tissera, el delantero de Huracán acusado de extorsión y amenazas

Tras estar 29 días detenido en la cárcel de Bouwer, en Córdoba, por presunta extorsión y amenazas, el delantero de Huracán, Matías Tissera, fue excarcelado este martes. De esa manera, el jugador de 28 años regresará a Buenos Aires en horas de la tarde, donde se reencontrará con su familia y se reincorporará a los entrenamientos del "Globo", ya clasificado a los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Su liberación se dio luego de los tres pedidos de excarcelación que realizó su abogado Adolfo Allende Posse. A pesar de que la fiscal Silvana Fernández aceptó la solicitud, ​la causa no cambio su carátula de "extorsión" a "coacción", tal como requirió la defensa, por lo que la investigación seguirá su curso.

Tissera está imputado por el delito de “amenazas y extorsión” contra Florencio Ferrara, dueño de una empresa de casas prefabricadas que presentó la quiebra en 2024, a quien le compró una propiedad en Córdoba. La vivienda nunca fue entregada y el deportista, desde Bulgaria (donde jugaba), habría contactado a un tercero para que recuperara los 10 mil dólares que había invertido.

En el marco de esa denuncia, el futbolista fue detenido en Ezeiza cuando se disponía a viajar a Brasil junto con la delegación de Huracán, luego de que en Migraciones saltara un pedido de captura expedido por la Justicia de Córdoba. De esa manera, le dictaron prisión preventiva con el fin de evitar riesgos procesales como una posible fuga y fue trasladado al centro penitenciario de Bouwer, donde se alojan delincuentes de alta peligrosidad.

A partir de ese desenlace, la defensa de Tissera hizo hincapié en la actualidad personal del jugador para descartar una posible huida. En ese sentido, los argumentos fueron que tiene contrato con Huracán, que su hijo está escolarizado y que cuenta con bienes como casa y auto en garantía. Asimismo, durante la audiencia, Allende aseguró que su cliente se encontraba “muy angustiado” y remarcó que nunca existió intención de fuga, ya que desde febrero el jugador se había comparecido y puesto a disposición de la justicia.

En esa oportunidad, el jugador también admitió haber contactado a Luis Atilio Suárez, el otro imputado, pero negó haber instigado a cualquier tipo de amenaza. En esa línea, detalló que recurrió a él porque vivía en Córdoba y podía ayudarlo a recuperar los 10 mil dólares entregados por la vivienda, además de otros gastos que había hecho para instalarla en un terreno.

Sumado a esto, Tissera sostuvo que fue estafado y que su único interés fue recuperar el dinero invertido. En su declaración, expresó su deseo de seguir cumpliendo con sus obligaciones laborales y solicitó que se le permita continuar el proceso en libertad.

Por su parte, el abogado subrayó que no hay pruebas de uso de armas ni violencia en el hecho, lo cual podría hacer que la acusación cambie de figura legal. Sin embargo, destacó que el trato en el penal fue respetuoso y que el delantero recibe apoyo tanto del ambiente carcelario como del club: “Lo cuidan y lo respetan mucho”. En sintonía con esas afirmaciones, el futbolista pasó sus últimos días en la cárcel alimentándose de buena manera y teniendo dos horas de ejercicios físicos por día.

En lo futbolístico, Huracán volverá a sumar a Tissera de cara a la fase final del Torneo Apertura de la Liga Profesional y a los últimos tres partidos del Grupo C de la Copa Sudamericana donde el "Globo" es líder. Antes de su detención en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el futbolista formado en Newell's Old Boys de Rosario había jugado diez partidos con dos goles con la camiseta de Huracán, uno ante Tigre y otro ante Vélez.

El jueves pasado, Sofia Arozamena, esposa de Tissera, aseguró que su pareja no estaba bien en el penal y que no quería que "nadie lo visite”. "Matías no está bien, claramente. Está en comunicación, pero muy poco. Me llama una vez al día si puede. Me dice que quiere salir y que no entiende por qué está ahí adentro”, comenzó en declaraciones televisivas. "Acá estamos haciendo todo lo posible. Lo único que no entiendo es cómo en 23 días no dejen a los abogados acceder a la causa. No sé si no quiere que lo vean por humillación o por el protocolo”, planteó.

Además, se mostró indignada con los pormenores que mantenían a su esposo en el penal cordobés, alejado de su familia y sin recibir visitas: “No le encuentro explicación, supuestamente Matías está detenido por peligro de fuga, el cual no existe para nosotros. Tenemos un contrato de trabajo, nuestro nene escolarizado y tenemos contrato de alquiler. Hay muchas cosas para demostrar que no hay peligro de fuga. Yo no puedo entender la cantidad de tiempo que se toma la justicia para determinar si la persona detenida puede fugarse o no. Es insólito".

Asimismo, Arozamena reveló los motivos que sostenía la jueza de la causa para dejar privado de su libertad al oriundo de Rojas. "La explicación que nos da es que como nosotros estuvimos viviendo en Bulgaria y tenemos amigos allá, un lugar donde volver, pero igual no tenemos propiedades afuera”, indicó.

Sobre la modificación del delito imputado, explicó que intentaron "que la causa se cambie porque Matías no extorsionó a nadie". "Lo único que reclamó fue su dinero por una casa que nunca fue entregada. Hicimos todos los medios, nos comunicamos con el dueño de la empresa. Desde Bulgaria no tenía la posibilidad de contactarse con estas personas", sentenció.

"Se acordó de unas personas para que puedan ir y reclamar este dinero. Nunca con esa intención, ni sabiendo si tenían antecedentes. Se dijo que Matías había contratado a una persona y nada que ver, no fue así. Solo acudimos a esta persona para ver si llegaba a un acuerdo con este hombre (Ferrara)”, concluyó.

MB/Gi