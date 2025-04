El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, quedó envuelto en una polémica este martes tras la difusión de un video en el que se lo ve recibiendo un fajo con miles de dólares. En medio del escándalo, el dirigente denunció una extorsión, aseguró que fue víctima de una maniobra para perjudicarlo y anunció que se tomará una licencia en su cargo. Según detalló, ya realizó una presentación ante la Justicia y responsabilizó a una persona del entorno de la empresaria María José Scottini por la filmación.

En una entrevista con radio La Red, Moretti negó haber cometido irregularidades y sostuvo que la grabación es parte de una "cama" montada hace más de un año con fines extorsivos. "Uno sabía del video porque hace un año me estaban extorsionando, una cama tremenda la que me hicieron", afirmó. Luego detalló que le exigieron "100 o 200 mil dólares para no difundirlo", aunque optó por no ceder ante la presión. "Yo no quería saber nada porque estaba tranquilo con que no había hecho nada", señaló.

La escena del video muestra a Moretti recibiendo 25 mil dólares. El dinero, según explicó, fue aportado para fichar a un juvenil y quedó asentado en los balances del club. Sin embargo, reconoció que posiblemente no fue aprobado por la Comisión Directiva. “Tal vez hay una desprolijidad. Hay muchas cosas dinerarias que no se aprueban por CD. No es que era un monto insignificante, pero no es ni el 1 por ciento de lo que factura mensualmente un club como San Lorenzo”, argumentó.

El dirigente también aclaró por qué guardó el fajo en su saco. “En esa oficina pasa gente, habíamos asumido hace dos o tres meses, entran las camareras a servir café. Es incómodo que entren y vean dólares, por eso me la pongo rápido en el saco”, explicó. Aseguró que luego bajó el dinero a tesorería.

Durante la entrevista, fue consultado por un pasaje del audio que acompaña al video, donde se lo escucha decir que el monto no era de 10 mil sino de 25 mil dólares. Ante esa pregunta, respondió: "Yo nunca dije eso, no me acuerdo", y evitó profundizar.

Moretti también reveló que presentó una “auto denuncia” ante una fiscalía porteña para exponer lo que considera una maniobra montada en su contra. Dijo que la grabación fue realizada por Alejandro Rojas, un hombre de seguridad vinculado al entorno de Scottini, y que el video habría sido vendido posteriormente para ser difundido por Canal 9.

El presidente del club de Boedo anunció que se tomará una licencia en su cargo, aunque remarcó que no piensa renunciar. Aseguró que su decisión busca proteger a la institución: “Decidí tomarme licencia para correr a San Lorenzo del eje, este ataque es personal contra mí”, afirmó. Según su interpretación, la difusión del video coincidió intencionalmente con el día en que el club era noticia por la muerte del Papa Francisco, quien era hincha del “Ciclón”.

Moretti también señaló que detrás del escándalo hay sectores que no quieren que continúe en la presidencia. “No quieren que Moretti siga siendo presidente ahora que estamos terceros, que en 90 días presentamos inicio de obras del Estadio en Avenida La Plata, que estábamos pagando inhibiciones y deudas”, sostuvo.

En su ausencia, la conducción del club quedará a cargo del vicepresidente Néstor Navarro. Según dijo, cuenta con el respaldo de su espacio político y del presidente de la AFA. “Hablé con Chiqui Tapia ayer, me apoya al 100%”, aseguró.

JD / ff