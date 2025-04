Escándalo en San Lorenzo: el presidente del club, Marcelo Moretti, se aparta del cargo y se presentará ante la Justicia

La difusión de la cámara oculta en la que se ve al reciente exdirector de la Jefatura de Gabinete, Francisco Sánchez Gamino, junto con el presidente de Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti, en una reunión en la que éste recibe dos fajos de dólares para supuestamente fichar a un joven jugador, tuvo su impacto en el Gobierno Nacional y el fútbol. Gamino fue desplazado de su cargo este martes, y Moretti anunció que se tomará licencia de la presidencia del club.

Moretti anticipó que a partir del miércoles dejará la presidencia del club, a través de una licencia, para presentarse ante la Justicia. "Con el fin de ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen, desde mañana tomaré una licencia a mi cargo como presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Me presentaré a primera hora tanto en la justicia ordinaria como en el Tribunal de Ética y disciplina del club para demostrar mi absoluta inocencia. Esta licencia la tomo con el fin que la justicia investigue con absoluta tranquilidad y transparencia", afirmó en su cuenta en X este martes por la noche.

En tanto, el exdirector del área que se encuentra bajo la órbita de Guillermo Francos fue echado este martes. En el video difundido por Canal 9 se puede ver al funcionario y al presidente del Ciclón que guarda en su saco una suma de dinero en efectivo a cambio, presuntamente, de incorporar a un jugador de inferiores al club por pedido de su madre. Sánchez Gamino habría participado como intermediario. El arreglo habría sido por la suma de US$25.000.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Horas antes del anuncio de la licencia, el dirigente de la Agrupación Renovación Sanlorencista, Guillermo Hernán Mangone, había solicitado la suspensión del dirigente de San Lorenzo ante el Comité Ejecutivo Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las imágenes difundidas por Canal 9, expresó Mangone, “ensucian al fútbol argentino”.



“El episodio constituye una muestra clara de la intransigencia que debe ejercer la AFA respecto a situaciones que no deben ni pueden ocurrir”, aseguró Mangone, quien también fue candidato a la Comisión Directiva en las últimas elecciones de San Lorenzo. Además, instó a la conducción del fútbol argentino a “resguardar el honor” del deporte y consideró “inevitable” la suspensión de Moretti en sus funciones dentro de la AFA. La carta, fechada el 22 de abril, fue publicada en los canales oficiales de la agrupación y difundida en redes sociales con el objetivo de dar visibilidad al reclamo.

Quién es el funcionario echado del Gobierno por el escándalo del presidente de San Lorenzo.

La defensa de Moretti: asegura que fue una donación y que le "quieren hacer una cama"

Moretti desconoce que se haya quedado con la plata que recibió y negó que se tratara de un arreglo para fichar a un jugador. De acuerdo a su versión, él habría ingresado el dinero a la tesorería del club y habría sido una donación. El presidente de San Lorenzo afirma que “quieren hacerle una cama”.

En diálogo con TyC Sports, Moretti sostuvo: “Hay gente indudablemente que me quiere hacer una cama. Mañana me voy a presentar a derecho y voy a hacer una autodenuncia por tráfico de influencias y administración infiel, me voy a presentar a derecho para dar nombres ante un juez, como tiene que ser. Obviamente no tengo ningún tipo de vinculación ni de culpa en este caso. El dinero que se vio ayer en las imágenes lo ingresé a tesorería; ese dinero está en el club, no es dinero que me quedé. Soy una persona que hace muchísimos años pone dinero en el club. Tengo préstamos que le hice a San Lorenzo hace muchos años que nunca los cobré. Yo jamás me mancharía por el club por ningún monto, porque para mí es mi vida. Toda mi familia es de San Lorenzo”, declaró.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: la audiencia hizo foco en la internación domiciliaria y la falta de controles

“Repito: la plata que agarré y que ni la conté, como se ve, en una situación muy incómoda para mí, es una donación que hicieron a San Lorenzo porque en ese momento, y ahora también, San Lorenzo necesita plata, recién hacía 2 meses y medio habíamos asumido, no teníamos plata para nada. Nunca recibí una coima, no me interesa, no soy así, así que apenas lo agarré lo llevé a tesorería. El dinero obviamente entró al club”, aseguró.

En el video, quien le entregaría el dinero a Moretti sería la madre del jugador de inferiores. El presidente del club explicó: “A María José Scotini, que es dueña del diario Hoy de La Plata y de radio Uno, entre otros medios más, me la traen para hacer un convenio digital con San Lorenzo, que no lo teníamos muy bien hecho. Antes de que venga, me cuentan que el hijo jugaba en San Lorenzo y había jugado en Lanús. El convenio digital no tiene que ver con la donación. Yo la recibo y me cuenta ella eso que yo ya sabía. El chico empezó jugando el año pasado y no estuvo en todo el año, creo que en diciembre se fue, no sólo no tiene ni un partido jugado, sino que no firmó una planilla. Y ya no juega más, se fue”.

LM/ML