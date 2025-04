Elisa Carrió reapareció y no perdonó a nadie: apuntó contra Javier Milei, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Manuel Adorni

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, brindó una entrevista este martes 22 de abril en la que soltó varias frases muy fuertes, afirmando que la República está en peligro, remarcando que va a ser candidata a diputada en octubre por la provincia de Buenos Aires, y comparando a Javier Milei con Cristina Kirchner.

La referente política comenzó reconociendo que "Milei es un actor, y un gran actor, entonces la política del desprecio al otro es parte de esa invención, pero el artista es Milei, el actor, y tiene con qué serlo, porque sabe que el ajuste fiscal era necesario. De hecho, quienes hacen el ajuste fiscal son los mismos macristas, son los mismos, de hecho, yo me llevo muy bien con todos. Nadie duda del equilibrio fiscal. ¿Pero a costa de qué? Le pediría a Milei que sea humano". Y luego añadió: “Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei son iguales. Ambos representan un retroceso”.

Tras esa declaración, en el programa de entrevistas de Luis Novaresio que se emite por A24, habló de los candidatos a las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires por el PRO y La Libertad Avanza: “Silvia Lospennato no es de capital. No conoce la capital. Tampoco Manuel Adorni. No sé ni lo que dice Adorni, además que tiene el pelo raro”, disparó.

Además, la líder de la CC adelantó que se postulará este año: “Voy a ser candidata en octubre por la provincia de Buenos Aires. Creo que CFK también lo será”, consideró. También apuntó contra su exaliado Mauricio Macri: “Macri lideró y no supo. No existe más Juntos por el cambio. Ahora hay que construir nuevas herramientas”.

Consultada por lo que ocurre en el mundo, Carrió remarcó: “En todas las naciones hubo un desgaste enorme de la democracia, producto de que hubo una época de mucho crecimiento con bienestar y después eso fue bajando. Entonces la desindustralización y la caída de la clase media produce una frustración, una especie de resentimiento social que hace que uno culpe al otro, en este caso los que inventan candidatos. Hay que ir a un discurso regresivo, hay que volver a una historia utópica anterior, y contra la política, contra los periodistas, contra toda institución, y esto le toca a la República, pero hay que preservarla porque sino no hay posibilidad de libertad. Hay riesgo de autocracia. Acá y en el mundo”, advirtió.

Finalmente, sobre la muerte del papa Francisco, la referente política señaló: “El papa fue un gran líder espiritual. Las formas son la sustancia de las cosas. Hay que tener alegría porque lo tuvimos”.

La lista de candidatos a legisladores porteños de la Coalición Cívica-Ari y la ruptura con el PRO

La Coalición Cívica-ARI presentó su lista de candidatos a legisladores porteños el viernes 28 de marzo, con Paula Oliveto y Fernando Sánchez como sus máximas figuras.

Elisa Carrió, referente y fundadora del espacio, festejó esta noticia con un mensaje en su cuenta oficial de X: “UNA LISTA MARAVILLOSA. Estoy orgullosa de Paula Oliveto, de Fernando Sánchez y de toda la lista que te van a defender a vos como lo hicimos siempre. Un beso. Lilita”.

Quién es el funcionario echado del Gobierno por el escándalo del presidente de San Lorenzo

Oliveto se sinceró sobre el armado de la lista: “En realidad hubiésemos querido ir juntos, pero ellos se dividieron en tres. El PRO tuvo una implosión, donde se rompió el bloque en la legislatura, una parte de los legisladores que van a estar en la lista de Milei; Horacio (Rodríguez Larreta) decidió su propio espacio, y Jorge Macri decidió que va a ir con lista propia del PRO”.

Carrió también se refirió a la decisión de su partido de no compartir listas: "La implosión del PRO y la falta de definición sobre sus alianzas hizo que tengamos que ir solos a las elecciones para tener una propuesta nítida, para poner el foco en los vecinos, para no meternos en una interna que no nos corresponde, pero además en un posicionamiento político del PRO con La Libertad Avanza, que no queremos entrar ahí”.

