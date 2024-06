Durante la tarde de este domingo, un hombre de 41 años y una mujer de 40 fueron encontrados muertos en una vivienda del departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. En medio de la ola polar que afecta a buena parte de la Argentina, las primeras pruebas que se manejan en la investigación indican que habrían fallecido por intoxicación con monóxido de carbono.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Gutiérrez al 4100. La Policía Científica se encuentra investigando el hecho, aunque el fuerte olor a gas percibido por los efectivos de la Policía de Mendoza al ingresar respalda la hipótesis de la intoxicación.

Según indicó el Ministerio de Seguridad del Gobierno de Mendoza, una llamada al 911 alertó sobre la situación. El contacto fue realizado por una mujer, quien desde el viernes no podía comunicarse con su hijo y señaló que este se encontraba en la casa de una amiga donde el sistema de gas funcionaba mal.

Ante el temor de la mujer de que algo malo hubiera ocurrido, agentes de la Policía mendocina acudieron a la vivienda y allí encontraron el auto del hombre. Luego de varios intentos fallidos de contactar con los ocupantes, los oficiales le solicitaron autorización al fiscal para ingresar.

El portal local MDZ explicó que dentro de la casa los efectivos se percataron de un fuerte olor a gas. Mientras procedían a ventilar en domicilio, en el dormitorio encontraron dos personas sin signos vitales. El hombre yacía en el suelo y la mujer estaba tendida sobre la cama.

Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado confirmó el deceso de ambos. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, Bomberos, Defensa Civil y Ecogas. La investigación del caso quedó en manos de la Oficina Fiscal 9, de la Comisaría 9ª de Guaymallén.

Intoxicación por monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas tóxico tanto para las personas como para los animales. Este puede ingresar al organismo a través de los pulmones, pasar a la sangre y ocupar el lugar del oxígeno, provocando una falta de oxígeno que afecta al cerebro y al corazón, pudiendo provocar la muerte.

A lo largo de 2024 el número de intoxicaciones por monóxido de carbono aumentó en relación a los valores históricos, según precisó el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación. Dicho índice epidémico acumulado supera el valor máximo esperado en la mayoría de las regiones del país, con la excepción del Nordeste.

Desde enero hasta la última semana de mayo pasado se registraron 465 casos confirmados, contra los 284 casos notificados en 2023, presentando un aumento del 63,73%. Si bien los casos se presentan durante todo el año, existe un aumento estacional entre abril y agosto.

Entre los cuidados posibles se indica mantener los ambientes bien ventilados, no dormir con brasas o llamas encendidas, no usar el horno/hornallas para calefaccionar, no mantener recipientes con agua sobre fuentes de calor, intentar que el calefón no esté en el baño, no encender motores a combustión en ambientes cerrados y estar atento a los indicios de la presencia de monóxido de carbono:

Coloración amarilla/anaranjada de la llama

Aparición de manchas de hollín, tiznado o decoloración de los artefactos

