Luis “El Gusano” Menocchio, popularmente conocido como "El Hombre de las Mil Caras" por la cantidad de veces que logró cambiar de aspecto, fue trasladado al pabellón de presos de Alto Riesgo de la cárcel de Ezeiza. Condenado por homicidio, estafas y otros delitos, se encontraba cumpliendo condena en el penal de Rawson, en Chubut, desde donde se cree que lideraba una banda dedicada al narcotráfico.

La noticia fue confirmada por su abogado, Javier Irazusta, que indicó que la solicitud fue realizada por el gobernador de esa provincia, Ignacio "Nacho" Torres. La decisión se tomó después de una investigación policial conocida como "Operativo Berlín", que detectó que Menocchio habría estado manejando la estructura de un grupo que vendía drogas en distintas ciudades y lugares del país, incluyendo desde la Unidad 6 de Rawson.

Megaoperativo narco: detuvieron a los hijos de “El Gusano” Menocchio y allanaron gimnasios en Chaco

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El operativo estableció que habría utilizado celulares no registrados para comunicarse con sus cómplices y que los estupefacientes habrían ingresado por Misiones —lugar del que "El Gusano" es oriundo— y eran recibidos en Trelew y Rawson a través de diferentes encomiendas. Allí, fueron detenidas 17 personas en Chubut, como dos agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) acusados de haberlo ayudado.

Además, las autoridades incautaron 17 kilos de marihuana, 1,5 kilos de cocaína, seis armas de fuego de distintos calibres, 30 teléfonos, diez vehículos y alrededor de un millón de pesos en efectivo.

La operación también incluyó procedimientos en Misiones y Chaco, donde viven sus hijos Lucas (45) y Luciano Menocchio (38), y su exesposa, Carolina Binaghi (63). Allí se investiga una presunta red de lavado de dinero a través de las actividades comerciales familiares, como la cadena de gimnasios Viva Fit House, un emprendimiento gastronómico y la compra de propiedades en un country.

Conferencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres

Binaghi está divorciada del acusado desde hace más de 30 años y los abogados sostuvieron que cada imputado debe ser evaluado a partir de las pruebas reunidas específicamente en su contra y no por su pertenencia a la familia. De esta manera, la defensa busca demostrar el origen y acreditar con documentación sus movimientos económicos con respecto a esas actividades.

El traslado a la cárcel de Ezeiza

Por su parte, el gobernador Torres pidió la derivación de Menocchio tras los resultados del megaoperativo. “En Chubut no vamos a permitir que una cárcel federal se convierta en la base de operaciones de una organización narco. Si estar preso no le impide seguir manejando una organización criminal, entonces lo queremos lejos de nuestra provincia”, expresó ante la prensa.

Este martes se confirmó que el hombre de 65 años fue trasladado el viernes pasado mediante un operativo de bajo perfil al pabellón de máxima seguridad del Complejo Penitenciario I de Ezeiza. Fue visto con casco y chaleco antibalas custodiado por el Grupo Especial de Intervención (GEI), unidad del SPF destinada a intervenir en situaciones de alta complejidad y riesgo.

"Operativo Berlín"

El objetivo se concretó por tierra, de manera secreta y sin previo aviso, para llevar al detenido hasta el sector caracterizado por un régimen de encierro más estricto, comunicaciones más restringidas y la reducción del contacto con el exterior. Entre algunos de los presos más conocidos que se hallan alojados allí figuran los capos narco Esteban Lindor Alvarado y Miguel Ángel "Mameluco" Villalba.

La historia del "Gusano" Menocchio

Nacido en Misiones, creció en una familia acaudalada que le permitió tener un buen pasar económico, hasta que esto se terminó. A principios de la década de los 90 se instaló en Paraguay, donde siguió viviendo una vida de lujos, pero se lo comenzó a vincular con diferentes delitos como estafas y robo. Alteró sus huellas digitales, utilizó otras identificaciones y hasta se hizo cirugías estéticas para cambiar su apariencia, por lo que pasó a ser llamado "El Hombre de las Mil Caras".

En 2004 fue acusado por los crímenes de Eduardo Maciel, dueño de un boliche en Asunción, y su novia, Graciela Méndez, quienes fueron encontrados baleados dentro de dos tambores sellados con cemento. Según trascendió, el empresario mantenía una deuda con él.

Uno de los crímenes vinculados a Luis "El Gusano" Menocchio

Por el doble homicidio se dio a la fuga y regresó a la Argentina y, un año después, quedó relacionado a la muerte del productor cinematográfico Claudio Javier Nozzi, cuyo cuerpo fue encontrado en el río. Para ese momento, Menocchio había adoptado el nombre de Héctor Jara, pasó cuatro años preso y fue beneficiado con la libertad condicional por cuestionamientos a las pruebas de ADN.

En 2011, conoció a Miguel Roseo (76), dueño de una estancia muy importante en Chaco y Formosa, se presentó como intermediario y le manifestó su deseo de comprar la propiedad. En este caso, se lo imputó por contratar sicarios que terminaron matando a Roseo y su cuñada, Nélida Bartolomé, para quedarse con sus tierras y venderlas.

En mayo de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Corrientes condenó a Menocchio y a Luís Alberto Ramírez a prisión perpetua por el homicidio de Nozzi. Un año después, el "Gusano" recibió una segunda condena a la máxima pena perpetua —también fueron sentenciados Claudio Alfredo Gómez y Salvador Borda— por los crímenes de Roseo y Bartolomé, ocurridos en la localidad de Castelli.

FP/ML