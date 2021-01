Un bebé fue asesinado y enterrado a la vera de un arroyo: los escalofriantes detalles que dio su mamá

El cuerpo del bebé fue encontrado por la policía el martes pasado. Fue la propia madre de la criatura la que indicó el lugar exacto donde había sido enterrado. Acusó a su pareja por el crimen y pidió perdón. Según se relato tomó a la víctima con las dos manos y lo tiró al piso. Una historia de violencia y vulnerabilidad.

Fue una de las hermanas de Karina D.S (23) la que le pidió que contara lo que había pasado. Ella también había iniciado una campaña por redes sociales para dar con su sobrino que supuestamente había "desaparecido".

Hacía una semana que no se sabía nada de Oscar, el bebé. Karina, ya sin su hijo, había sido detenida acusada de un robo, pero el martes recuperó la libertad porque no había elementos para mantenerla en prisión. Fue ahí cuando María, su hermana, le "habló con el corazón" y le pidió que dijera "la verdad".

La Policía encontró el cuerpo del bebé el martes pasado.

El dramático testimonio

"Le hablé con el corazón y le dije que era el momento, que no tenga miedo y que diga la verdad. Ahí se quebró, se largó a llorar y un policía nos llevó a una oficina. Ella se arrodilló y pidió perdón, que ella no pudo hacer nada para salvar a su hijo. Contó que el bebé estaba inquieto, le empezó a dar la teta y Oscar agarró la cabeza del bebé con las dos manos, le estiró para arriba y le tiró al piso. Desesperada, ella le alzó y le mojó la cabecita en el arroyo, pero el bebé no respiraba. Sólo le sangraba la nariz", recordó María en diálogo con El Territorio.

Según narró la mujer, el padre del bebé "hizo un pocito con el machete y lo enterró ahí" a unos 30 centímetros de profundidad y envuelto en una manta. Karina quedó detenida tras su relato ante la policía y, más tarde, fue apresado por la policía de Misiones Oscar D.S (32), el padre del bebé.

Los padres del menor fueron detenidos.

La familia de Karina contó que la joven es víctima de violencia, que tenía el cuerpo marcado y destacaron que una vez la chica contó que "perdió un bebé por las palizas" que le daba su pareja. María narró que lo había denunciado y tenía una restricción de acercamiento para su pareja, pero que el día de Reyes él apareció y la convenció para que se fuera con él.

Después, ocurrió el horror. Los efectivos hallaron el cuerpo del bebé a pocos metros del arroyo Barrero, de la localidad misionera de San Martín.

