Se fue de campamento y nunca más volvió: ya pasaron 42 años y su familia lo sigue buscando

“Nunca te olvidaré ni dejaré de buscarte, Oscarcito”. Susana aún tiene a flor de piel aquel 12 de enero de 1979 cuando su hermano desapareció. Se había ido de campamento con cuatro amigos y el padre de uno de ellos. Tenía 17 años. Los jóvenes dijeron que fueron a cazar y le perdieron el rastro. La familia de Oscar Garavaglia cree que lo mataron y descartaron su cuerpo envuelto en una carpa. A 42 años del caso, aún no saben a ciencia cierta qué pasó con él.

“Primeros creímos que se había perdido, nos dijeron que se habían ido a cazar piches y que se perdió”, recuerda Susana. Oscar había cumplido los 17 años hacía menos de un mes. Se fue de campamento con sus amigos Daniel Vidalled, Alfredo Alonso Decarre, Horacio Nardoni y Julio Pérez Sierra. Además, los acompañó Atanasio, el padre de Julio.

A Oscar lo buscaron por tierra y agua. La familia Garavaglia se instaló durante un mes en el Club de Pescadores de Nihuil, en San Rafael, e iniciaron una investigación en paralelo a la judicial. “Ellos dijeron que no tenían armas, que solo usaban cuchillos, pero mi abuelo encontró un casquillo”, esa fue una de las primeras sospechas que la familia tuvo sobre el grupo de amigos de Oscar.

La última foto de la familia Garavaglia completa.

Además, ahora Susana pone en tela de juicio que si su hermano se había perdido, como declararon “de manera calcada” las últimas personas en verlo con vida, no comprenden porque se fueron con el rastrojero en el que se movilizaban ya que así “le sacaron el único punto de referencia que podía tener en medio del desierto”.

Susana destaca que la causa estuvo "cinco años encajonada" y “18 años bajo secreto de sumario”. No hubo detenidos, no se llegó a un juicio y nunca se pudo dar con el cuerpo de Oscar, lo único que hoy quiere saber la familia.

“Siempre lo buscamos, mi papá lo buscó hasta que falleció hace dos años. (los amigos de Oscar) Nunca se quebraron. Solo uno de los que estuvo ese día hoy está vivo. Le escribí por redes sociales para que me diga qué pasó y dónde está Oscar, pero no me respondió”, cuenta a PERFIL Susana.

Susana cree que a su hermano lo mataron.

Oscar era el tercero de cuatro hermanos. Susana tenía 18 años cuando su hermano desapareció. “Fue como un Hiroshima para nosotros. Fueron muchos años de una falta que nos dolió mucho. Mi papá murió y yo sé donde está y a dónde puedo ir a llevarle una flor si quiero. Pero con Oscar no podemos y solamente quiero eso. Saber dónde está, darle una última morada y saber que está ahí, si quiero llevarle una flor”.

Susana relata que cuando su hermano menor fue al cementerio a llevarle una flor a su padre y a su esposa, un hombre se le acercó y le dijo que los que habían alquilado la carpa aquel año "nunca se la habían devuelto".

“Cuando no nos devolvieron la carpa, ahí estaba el secreto”, asegura Susana. “En el camping nunca encontramos sangre porque a mi hermano lo mataron adentro de la carpa. Se lo llevaron el día anterior (de informarles la desaparición) envuelto en la carpa y con sus pertenencias”, está convencida. Susana cree que su hermano tuvo un enfrentamiento con uno de los amigos y lo mataron.

Un recorte que guarda la familia sobre el caso.

Los hermanos de Oscar pudieron seguir con sus vidas. Formaron sus familias, estudiaron y tuvieron una profesión, pero nunca olvidaron a ese integrante que les falta. “Me pregunto que hubiese sido de su vida, si se hubiese casado o formado una familia ¿A qué se hubiese dedicado? Es una herida muy profunda que la llevo en los huesos, no en la piel”, grafica Susana.

Para recordarlo en sus redes sociales ayer, ante un nuevo aniversario, escribió. “Nadie sabe conmensurar el dolor y el desgarro de mi familia, y el de mi padre que murió pidiendo saber dónde estaba mi hermano. Solo quiero velar y enterrar a mi hermano en su última morada, ruego a Dios no morir sin saber la verdad. Nunca te olvidaré ni dejaré de buscarte Oscarcito, espero cumplir ese legado”.

