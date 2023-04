Una amiga de Emmily Rodrigues declaró y explicó lo que cree que le sucedió a la joven: “Ella no se mató”

Una joven que dijo ser muy amiga de Emmily Rodrigues, la chica de 26 años que cayó al vacío por la ventana de un departamento de Recoleta del empresario Francisco Sáenz Valiente, declaró en la causa y dio una versión de cómo cree que sucedieron los hechos.

Para Brenda Laila Anton, a su amiga “la drogaron” y quiso pedir ayuda para escapar del inmueble donde estuvo la madrugada del 20 de marzo, pero que al hacerlo “la tiraron”.

Si bien Anton no estuvo esa noche en el departamento junto a las otras tres mujeres –a todas ellas Sáenz Valiente tiene prohibido por la Justicia acercarse– relató lo que, de acuerdo a conversaciones previas y al conocer a su amiga, considera que ocurrió.

Emmily Rodrigues, la mujer que cayó de un balcón en Recoleta.

La joven denunció que fue amenazada por Instagram y que teme por su vida. “Quiero dejar asentado que si a mí me pasa algo a partir de hoy, 4 de abril, 9 de la mañana, me mataron o me mandaron a matar Juli y Francis. Yo soy una chica que estudio arquitectura, una chica que no toma alcohol, una chica que no se droga, una chica que no conoce ese ambiente que están metidos Juli y Francis, una chica que jamás se quitaría la vida o se mataría. También quiero dejar aclarado que si llego a tener un accidente, quiero que se investigue también, porque es una manera inteligente de parte de ellos de hacerlo, también. Quiero decir que a Emmily la mataron, que ella no se mató”, declaró.

En la tarde del 29 de marzo, dijo, Emmily le envió un mensaje de audio y la invitó a cenar a Gardiner, pero ella no fue. Luego supo que la cena era una despedida de una joven brasileña y que las chicas fueron a tomar algo al bar Isabel. Allí fue donde Juliana Magalhaes –una de las tres mujeres que fueron al departamento– recibió una llamada de Sáenz Valiente, que la invitaba a su casa a un after y le dijo que llevara amigas.

Sobre los rumores que circularon respecto de la vida privada de la modelo brasileña, su amiga aseguró que está “cien por ciento segura que ella era una chica que jamás se sacaría la ropa en un after ni estaría con un hombre ni con una mujer, aunque le pagaran o propusieran”.

Preservativos y lencería sugieren mentiras de los testigos de la muerte de Emmily Rodrigues

“Yo supongo que llegaron al departamento de Francis; Emmily que yo sabía que iba, y Juli. que yo sabía que iba por Bruna. El resto de las chicas que fueron a la casa de Francis no sé quiénes son”, explicó. Y siguió: “Llegaron a la casa de Francis, empiezan a tomar algo, capaz que le convida algo para tomar, alguna bebida como alcohol o agua, porque Emmily no era mucho de tomar alcohol. Para mí la drogaron, ella queda drogada, digamos, los que estaban ahí le intentaron hacer algo, no sé si llegaron o no, pero lo intentaron, y ella se despierta antes o durante esa situación”, sostuvo.

“¿Por qué digo esto? Porque en el informe médico y forense se dice que el cuerpo cayó desnudo y quiero que lo pongas. Que estoy cien por ciento segura que ella era una chica que jamás se sacaría la ropa en un after ni estaría con un hombre ni con una mujer, aunque le pagaran o propusieran. Ella no se dedicaba a eso, es decir, a la prostitución, como dicen en la tele. Ni le gustaban los tipos grandes”, declaró Antón.

Según lo que ella estima que sucedió, la caída de la joven al vacío se produjo mientras querían obligarla a hacer algo y “no la dejan ir”. “Para mí ellos le sacaron la ropa, los que estaban ahí, no sé quienes, pero supongo que Francis y Juli le sacaron la ropa con cuidado, sin romperla, sin nada, a propósito, para luego de terminar hacer lo que querían o hicieron volverle a poner la ropa y hacer de cuenta que nada pasó. Emmily, para mí, se despierta antes o durante eso”. Y sumó: “Conociéndola como su mejor amiga, se ve ante esa situación y se quiere ir, les dice que va a hacer la denuncia, y ellos se ven en esa situación, no sé el nombre… de presión, y tratan de no dejarla ir, y ella insiste con que se quiere ir, con que llamen a la policía; la agarran, no la dejan ir, ella pide ayuda, que es cuando se acerca a la ventana, que dicen que pide ayuda”.

El empresario Francisco Sáenz Valiente.

Es en esa situación que, cree, su amiga salió al balcón a pedir ayuda, a pedir que llamen al 911. Anton relató además que escuchó la llamada de Sáenz Valiente: “Se escucha que Francis llama a la policía y dice que vayan a su domicilio, que hay una mujer que está loca, eso es lo que dice él, y de fondo se escucha a Emmily Rodrigues que grita y dice ‘ayuda, por favor, llamen a la policía’. Se escuchan los pasos de este hombre, como que se alejan de esos gritos, se escucha un silencio de unos dos segundos y de nuevo se escucha que Emmily corre hacia él y dice ‘por favor, ayuda, me quieren matar’. Y en ese momento se escucha como ella empieza a decir no, no por favor y se escuchan como unos golpes y se escucha que ella sigue diciendo ‘me van a matar, llamen a la policía’, con la voz como cuando una persona no da más, desgastada, y esa es la llamada”.

Según consta en el expediente judicial, una empleada doméstica de un departamento del edificio de Libertad 1542 escuchó esos gritos justo antes de ver caer el cuerpo de la joven estudiante de medicina.

Emmily Rodrigues tenía 26 años y vivía en Caballito.

“Para mí ellos la tiraron, ella no se tiró. Conociéndola, jamás haría eso, ella amaba la vida”, consideró Antón. “Emmily estudiaba medicina, no trabajaba ni de escort ni de nada; a ella la mantenía el novio, Manuel, que es millonario y tiene 36 años, que estaban juntos hace aproximadamente un año y medio”, aseguró en relación a las especulaciones que hubo sobre la vida personal de la joven.

AG CP