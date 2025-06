Una madre denunció que utilizaron la identidad su hijo para sacar a un menor del país

La madre de un niño rosarino denunció este jueves que la identidad de su hijo Tomás, de dos años, fue utilizada para sacar a otro menor del país. “Así como pasó con los datos de mi hijo, se pierden los niños”, problematizó.

La mujer, llamada Analía, tomó conocimiento del hecho cuando fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero las autoridades se la negaron porque en sus registros figuraba que el niño había pasado la frontera hacia Bolivia, sin regresar.

“Me dijeron que mi hijo había salido a Bolivia. Me sorprendió mucho, porque él nunca salió del país. Incluso me miraban como si yo estuviera mintiendo”, relató la mujer al Canal El 3 de la televisión local. El acontecimiento despierta preocupación por el resguardo de los datos de los niños y la desregulación para que viajen al exterior.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un año sin Loan: la familia mantiene la esperanza de hallarlo con vida y la Justicia asegura que continúa la búsqueda

Analía, que vive en el barrio Empalme Graneros de Rosario, se acercó a principios de junio al Anses para el cobro del subsidio, pero en las oficinas del organismo se lo denegaron dado que tenían documentado que el menor había salido de la Argentina el 10 de diciembre de 2024.

Desde diciembre a junio, la mujer fue en varias oportunidades con su hijo con la libreta al Anses y eso le permitió probar que efectivamente Tomás no había salido del territorio nacional.

En tanto, en Migraciones, las autoridades le confirmaron que el sistema registraba la salida del menor con nombre, apellido, DNI y edad. “Escanearon el DNI y me dijeron que era válido, pero insistí en que alguien había usado los datos de mi hijo. Me preguntaban si no me acordaba o si se había ido con los abuelos”, explicó.

Condenaron a perpetua a tres acusados por el crimen de Umma Aguilera, hija del custodio de Patricia Bullrich

Migraciones finalmente le informó que canceló la salida del niño del país, por lo que seguirá cobrando la AUH. Sin embargo, la mujer se mostró preocupada por la utilización y el acceso a los datos de los menores que deberían estar bien resguardados.

“¿Qué niño salió del país con los datos de mi hijo?”, se preguntó Analía, y remarcó: “Si hubo un niño de 2 años que salió con los datos de mi hijo, ¿quién fue?”. Las autoridades además le indicaron que en las cámaras de un móvil había quedado registro de la salida de un menor.

LM/ML