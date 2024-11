Una médica denunció que un conocido polista hurtó su mochila y sus pertenencias cuando ambos pasaban por el control de equipaje en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El confuso episodio ocurrió días atrás, pero se conoció este viernes cuando se difundieron las imáganes de una cámara de seguridad donde se observa que el deportista recoge el bolso.

El acusado fue identificado como Eduardo Zorrilla, miembro de la Asociación Argentina de Polo e integrante de la Selección, quien viajó en el mismo vuelo de la línea Latam Airlines aque la denunciante, la otorrinolaringóloga Stella Maris Cuevas.

Las imágenes muestran cómo el polista toma el bolso y lo coloca en un carro para transportar valijas. "Cuando me voy la mochila se cae porque vienen los tacos de polo del hombre, pensé que me había olvidado algo, miro y ya no había nada”, comentó la médica en declaraciones a Radio 10. "Él no reconoce lo que hizo, niega todo”, añadió.

Según explicó, rápidamente notó que faltaba su mochila, en que tenía objetos de valor, como la computadora portátil con la que trabaja, documentos, lentes de contacto y algunas compras realizadas en el freeshop. "Tengo mi vida profesional en la computadora que estaba en la mochila", subrayó.

Cuevas había realizado un viaje a Ecuador para realizar exposiciones y también atender pacientes. Con el fin de recuperar sus pertenencias, notificó de lo sucedido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que junto a ella analizaron las cámaras de vigilancia y vieron como Zorrilla, vestido de buzo celeste y pantalones negros, tomó el bolso que sería propiedad de la especialista.

“Yo saqué mis cosas, se ve que mi mochila está en la cinta", prosiguió diciendo la médica. “Creo que es un cleptómano, porque también se llevó las mantas que dan en el vuelo”, añadió en su acusación en contra del polista oriundo del partido de Coronel Suárez.

Por su parte, Zorrilla declaró ante la Justicia que no tiene "nada que ver" con el episodio en cuestión. En su testimonio contó que luego de salir del aeropuerto se subió al auto de una aplicación que usa habitualmente cuando viaja y se fue directamente a su departamento.

También trascendió que la mochila denunciado no se encontraría en su vivienda, que fue revisada por la Policía.Y luego de que el deportista llamara al chofer de la aplicación le aseguraron que supuestamente no se la había olvidado arriba del vehículo.

La médica inició una denuncia "por daños y perjuicios" y criticó el accionar del hombre: "A mí me enseñaron a no robar", concluyó tajante. Aunque el operativo no logró dar con la mochila ni con los objetos de valor, las imágenes que circularon entre los empleados de Aduana y el personal de Ezeiza son claves para la investigación.

