Un violento robo se produjo arriba de un colectivo de la línea 68 mientras recorría las calles de Recoleta, cuando un grupo de ocho delincuentes atacó a un pasajero que se resistió a que le quitaran la mochila y el celular. En el video del momento se logra ver como un joven se aferró a sus pertenencias mientras recibía piñas y patadas en la cabeza por parte de los ladrones.

El ataque, del que participaron hombres y mujeres, ocurrió cerca del cruce de las avenidas porteñas de Santa Fe y Pueyrredón cuando uno de los delincuentes intentó arrebatarle la mochila a un pasajero que se encontraba sentado. El joven se resistió, por lo que cayó al piso, y fue en ese momento cuándo los otros atacantes se sumaron y empezaron a forcejear, pegándole patadas y piñas en la cara.

Si bien pudo evitar que le robaran su mochila, los ladrones le quitaron el celular y se bajaron todos del colectivo. “Me da mucha impotencia, no me lo esperaba. Fue horrible el momento”, relató Facundo, la víctima, en diálogo con TN.

¿Cómo fue la secuencia del violento robo piraña en Recoleta?

Todo comenzó en la parada del colectivo línea 68 ubicada en Santa Fe y Ecuador, donde se subieron varias personas, entre ellas, seis hombres y dos mujeres que se sentaron estratégicamente en la parte de atrás del colectivo para emboscar a sus víctimas. Mientras continuaba el recorrido, los atacantes visualizaron al joven que estaba a pocos metros con el celular en la mano y lo seleccionaron para robarle.

“El pasado lunes, cerca de las 20, tomé el colectivo en Mansilla y Larrea. Me senté y, como es una zona que yo no conozco mucho, saque el celular para orientarme. Me lo quedé en la mano, consciente de que me podía pasar cualquier cosa pero siempre pegado al cuerpo. Ni bien empezó a subir esta gente, me di cuenta de que algo pasaba. Se iban mirando entre ellos, hacían señas a las cámaras e intentaban no mostrar su cara”, relató Facundo sobre el hecho.

En este sentido, agregó: “Cuando llegamos a Santa Fe y Pueyrredón, estas personas ya me habían estudiado. Sabían que había sacado el celular. En ese momento, no estaba tan al tanto de que todas estas personas se habían juntado para proceder así. Pero lo cierto es que habían dejado el asiento preparado a propósito. Es uno de los pocos que no tiene vista periférica de la parte de atrás. Estaba todo tramado. Fue una emboscada”.

Sobre el violento momento del robo y la huida de los atacantes, el joven mencionó: “Yo sentí el tirón del celular y empecé a tirar también. En ese tironeo caí al piso, empecé a sentir piñas y patadas en la cara. El celular se lo llegaron a llevar y no había nada que pudiera hacer. Intentaron también sacarme la mochila pero la recuperé. Una vez se fueron, logré pararme y estaba muy aturdido”.

Debido a que tenía otras obligaciones que cumplir, Facundo recién pudo hacer la denuncia policial el miércoles en la Comisaría 14A. El teléfono sustraído era un iPhone 15 y un día después del hurto, los ladrones se comunicaron telefónicamente con la víctima indicando que eran empleados de Apple y le solicitaron un código, según pudo saber La Nación de fuentes de la Policía de la Ciudad.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°4 a cargo del Dr. Vasser ante la Secretaría Única de la Dra. Gómez, que solicitó la intervención de la División Investigaciones Comunales 2.

