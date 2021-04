Video: difunden el momento en que un conductor embiste a dos motochorros

El conductor que mató a dos ladrones en Rosario, cuya identidad se conoció como Diego Pablo C, sigue detenido en prisión preventiva por atropellar a los presuntos motochorros que le habían robado una mochila con dinero en la ciudad de Rosario.

Las imágenes del hecho quedaron grabadas en cámaras de seguridad de la zona y la Justicia debate ahora si el joven tuvo intención de matar, si actuó bajo emoción violenta o, como en las últimas horas planteó su abogado defensor, si se trató de un accidente.

Según los datos aportados por los testigos y las pruebas recolectadas por los investigadores, todo indicaría que el detenido persiguió con su camioneta Chevrolet S-10 a Diego Nicolás Quiroga García (25) y Luciano Escudero (29), y los embistió de atrás en la calle Juez Zuviría al 600.

La reacción de Diego C. recuerda el reciente caso protagonizado por la diputada provincial Carolina Piparo y su marido Juan Ignacio Buzali, quienes en la madrugada del 1º de enero pasado persiguieron a los motochorros que habían asaltado a su mujer en la ciudad de La Plata.

La diferencia es que los hombres que embistió Buzali no eran delincuentes y que escapó de la zona sin brindarles asistencia. Si bien el final fue distinto, porque las víctimas sólo sufrieron lesiones leves, el esposo de la legisladora terminó acusado por “doble homicidio en grado de tentativa” y todavía permanece detenido.

En el caso rosarino, todavía no se definió la imputación. Para definir la calificación y si actuó en legítima defensa o si cometió algún tipo de exceso, el fiscal Patricio Saldutti -a cargo de la investigación- ordenó una serie de medidas de pruebas, entre ellas el secuestro de las cámaras de seguridad de la zona que apuntan a determinar la mecánica del hecho.

Lo que se sabe hasta el momento es que al conductor de la camioneta le habían robado una mochila que contenía 2 mil dólares y 2 mil pesos. De hecho, en la escena recuperaron el botín y secuestraron una pistola 9 milímetros con la que se sospecha que la víctima había sido amenazada.

El robo ocurrió a las 16.30 en el barrio Fisherton, a unas seis cuadras del lugar donde la camioneta atropelló a los motochorros. Según fuentes policiales, el delincuente de 25 años (Quiroga García) murió en el acto, mientras que su compañero fue derivado de urgencia al hospital de Emergencias de Rosario, donde ayer por la mañana falleció a raíz de las múltiples heridas sufridas.

Protesta y el reclamo de la madre del acusado

Este domingo, cientos de personas se reunieron en la plazoleta del centro de Justicia Penal (CJP) de Sarmiento y Virasoro con carteles que contenían la leyenda “Liberen a Diego”. En ese marco, la madre del joven, presente en el lugar, pidió por la liberación del acusado.

“¡Mi hijo es trabajador, no se merece esto, no puede ser señor juez. Me voy a morir si mi hijo va preso. Ayúdeme, señor juez. Mi hijo es un chico bueno. Somos gente trabajadora y humilde. Ayúdenme!”, gritó.

AB/FF