Embarazada murió atropellada por motochorros: "Atendieron primero al ladrón"

Una embarazada de 21 años murió este lunes 29 de marzo tras ser atropellada por motochorros que escapaban de la policía en la localidad bonaerense de Castelar, en la zona oeste del conurbano.

Como consecuencia del impacto también murió poco después uno de los asaltantes, mientras que la policía busca a cuatro prófugos y se investiga la eventual responsabilidad de un patrullero en el choque fatal.

El trágico hecho ocurrió cerca de las 21 del domingo cuando una joven identificada como Milagros Silva, de 21 años de edad y embarazada de tres meses, circulaba en una moto junto a su pareja con quien habían salido a comprar queso y gaseosa para la cena cuando el rodado fue embestido por motochorros armados que huían a alta velocidad de la policía en una moto robada.

Un grupo de motochorros venía llevando un raid delictivo por la vecina localidad de Ituzaingó, cuando la policía fue alertada por el llamado al 911 de un vecino del lugar sobre tres motos con delincuentes a bordo armados cometiendo robos en varios negocios de la zona.

Investigan si el choque entre los motochorros y Milagros fue provocado por el móvil policial.

Al mismo tiempo, un repartidor de comidas de la aplicación Rappi observó sobre la avenida Yrigoyen, a la altura del cuartel de bomberos de Morón, que tres motos perseguían a una cuarta y que uno de los sospechosos estaba armado, secuencia de la que los investigadores ya poseen un video.

Al cruzarse con un patrullero, el repartidor denunció el hecho ante los policías y brindó una descripción de los sospechosos, por lo que se irradió un alerta en la zona y fueron los efectivos de otro móvil policial, de la comisaría 1ra. de Ituzaingó, quienes visualizaron a las tres motos en el cruce de Rivadavia y Pérez Quintana, de esa localidad de oeste del conurbano,

Cuando la policía llegó comenzó la persecución a alta velocidad que desencadenaría en el trágico hecho que le costó la vida a la embarazada.

Fuentes policiales informaron a la agencia NA que al llegar la policía las tres motos huyeron en distinta dirección, por lo que el patrullero decidió perseguir a una de las motos, color blanca, que tenía pedido de secuestro activo, ya que había sido robada en zona norte, por la calle Segundo Rivadavia y Pérez.

Al llegar a la intersección de las calles Pardo y Palmero, ya en Castelar, los dos delincuentes embistieron a la moto tipo 110, también blanca, en que circulaba Milagros, quien aparentemente no llevaba colocado casco, provocándole la muerte instantánea y dejando gravemente herido a su pareja, Ariel Boracchia, de 23 años.

Los dos delincuentes, identificados como Leonardo Díaz, de 27 años, y Martín Prada, de 19, fueron detenidos, y uno de ellos murió poco después dentro de la Comisaría de Morón, mientras que el otro fue internado en el Hospital de ese mismo partido.

Debido a la muerte del detenido que no había sido hospitalizado y murió en una comisaría del Destacamento Castelar Sur tras sufrir una descompensación, se inició una segunda causa judicial para investigar si su muerte está vinculada al choque o le sucedió algo en la sede policial.

"Estuvimos esperando una ambulancia para que pudieran atenderla a ella y a mi yerno, y cuando llegó la ambulancia se llevó primero al delincuente. Estamos esperando que nos digan si está el cuerpo de mi hija", expresó entre lágrimas Alejandra, la madre de la víctima.

Y agregó: "Lo que me dijeron cuando llegué fue que la embistieron cuando los perseguía la policía, y lo que me dijeron los vecinos era que el vehículo no tenía sirena. Y después me dicen que el patrullero chocó a la moto y eso hizo que chocaran".

Por su parte, el padre de la víctima expresó que su hija "había salido a comprar una gaseosa y no volvió más. Quiero saber cómo fue, quiero saber si fue culpa de la policía o de los delincuentes, pero quiero justicia. Hoy es mi hija pero hay montón de gente en la calle que no sabe si va a volver. Fueron diez minutos y no volvió más", afirmó el padre de la víctima.

Tras la muerte de Milagros y la de un delincuente en la comisaría, se abrieron dos causas judiciales

En poder de Martín Prada, el motochorro herido, la policía encontró una pistola calibre 22 con seis municiones. La causa quedó a cargo del fiscal Oscar Marcos, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Morón, y fue caratulada como "homicidio culposo y tenencia ilegal de arma de fuego".

Fuentes judiciales revelaron a Télam que el fiscal aún no tenía reconstruida con precisión la secuencia de los hechos que terminaron con Silva fallecida.

Marcos aguardaba esta mañana que le enviaran el sumario de la comisaría para poder ver las declaraciones testimoniales tomadas hasta el momento, así como también algún adelanto de los peritos que trabajaron en el lugar.

"Aún no está claro cómo o quién provocó el choque, ni si el patrullero venía o no con sirena y balizas. Se trata de una zona oscura donde no hay un domo que haya captado el momento del hecho, pero se ordenó un relevamiento de cámaras cercanas para internar obtener algún video que ayude a dilucidarlo", dijo a Télam un vocero judicial.

El fiscal esperaba también que se realice la autopsia de Silva para poder entregarle el cuerpo a la familia.

Por el momento no hay policías imputados, y el único detenido será indagado por "encubrimiento" (la moto de los delincuentes era robada), "portación ilegal de arma de uso civil" (por el revólver secuestrado) y "homicidio" que podría ser "con dolo eventual", por la muerte de Milagros.

En tanto, la muerte del detenido Díaz en la comisaría es investigada por otra fiscal, Marisa Monti, de la UFI 5 de Morón, quien apartó a la policía bonaerense de la pesquisa y puso a trabajar a la Gendarmería Nacional, al tiempo que aguardaba el resultado de la autopsia.

Monti intentará determinar si el deceso estuvo vinculado a alguna lesión del choque que no vio el médico que acudió al lugar o si algo le sucedió al detenido más tarde en la dependencia policial.

