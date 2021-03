"Dame fuerzas para seguir adelante": el desgarrador mensaje de la hija del expolicía acribillado por motochorros

Alejandro Sagripanti (43) empezó a trabajar en la Policía Federal Argentina (PFA) a los 19 años. Era joven, pero ya estaba retirado. En abril de 2020 cumplió 23 años de servicio y no lo dudó: pidió el pase a retiro porque quería disfrutar de sus hijas y de su único nieto varón.

Este lunes 24 de marzo lo acribillaron para robarle la moto en la localidad bonaerense de Burzaco, partido de Almirante Brown. Le pegaron siete tiros cuando intentó resistir y poner en fuga a los delincuentes.

Sagripanti estaba casado y tenía tres hijas. Su último destino había sido la Comisaría Vecinal 12C, de Villa Urquiza. Cuando se jubiló ya no era parte de la PFA porque desde 2010 había sido traspasado a la Metropolitana -hoy convertida en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires-.

Nicole, una de sus hijas, lo despidió con sentido mensaje que publicó en su cuenta de Facebook: "Te arrebataron de mi vida viejito. Tengo un dolor tan grande. Dame fuerzas para seguir adelante. Estamos destrozadas. Y el dolor más grande que tengo en este momento es que no vas a poder disfrutar de tu nieto, que tanto amabas", escribió.

Ayer, el inspector retirado había salido con su moto Honda Falcon color gris. Eran cerca de las 5 de la tarde. Cuando circulaba por la calle Buenos Aires, a la altura de Juan XXIII, fue interceptado por dos motochorros armados que presuntamente intentaron robarle el vehículo.

Sagripanti llevaba su arma reglamentaria. Pero el motochorro que viajaba como acompañante le disparó antes que pudiera sacarla. El expolicía terminó en el piso, con múltiples heridas de bala. Según un testigo, uno de los agresores se acercó al ver que la víctima estaba mal herida y le robó la pistola para luego darse a la fuga en la moto de la víctima.

Una ambulancia del SAME llegó pocos minutos después pero Sagripanti ya estaba muerto. De acuerdo con el informe médico forense, el cuerpo presentaba ocho orificios de bala en la zona del tórax, aunque uno de ellos correspondería a un mismo proyectil que produjo un orificio de entrada y otro de salida.

"Nos robaron muchas mañanas de domingos de mates, me robaron todos los chistes que me mandabas todos los días, me robaron tu alegría y el aliento que me dabas cada vez que te contaba las nuevas... Te robaron tus anhelos, tus proyectos, tus ganas de disfrutar de tu retiro laboral para estar tranquilo y disfrutar de tus hijas y tu nieto. Te rompiste el lomo toda la vida laburando para esto. Te mataron para robarte la moto, te robaron la vida. Me robaron a mi hermano", lo despidió su hermana con una carta que publicó en su cuenta de Facebook.

Sobre los autores se informó que escaparon por la calle Buenos Aires en dirección a Monteverde. Los investigadores están revisando las cámaras de seguridad de la zona para establecer el recorrido que hicieron antes y después del ataque. En uno de los videos se alcanza a ver como escapan a bordo de las dos motos.

Esta tarde, en base a las pruebas recolectadas, fue demorado un sospechoso durante un operativo realizado en la localidad de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown.

El caso es investigado por el fiscal Leonardo Kaszewsky, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Lomas de Zamora, quien caratuló el hecho como “homicidio en ocasión de robo”.

