"A trabajar, no se metan en el ruido político": el pedido de Massa a sus colaboradores ante las versiones de renuncia

Las versiones que circularon en las últimas horas sobre la posible salida de Sergio Massa del Ministerio de Economía, a las que se sumaron las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau, fueron desestimadas este viernes por la tarde desde Economía.

En el grupo que tiene con sus funcionarios del ministerio, según pudo saber PERFIL, Massa pidió dejar de lado “el ruido político” y los instó a seguir con sus funciones de manera habitual sin opinar de política.

“Todos a trabajar, no se metan en el ruido político”, expresó el ministro de Economía. Y, para reafirmar, insistió: “Ningún funcionario de este Ministerio opina de política, ¿está claro?”.

De esta manera, Massa dio a entender que descarta el fin de su gestión, a la que asumió meses atrás en medio de la crisis política y económica tras la renuncia de Martín Guzmán, y que hoy lo tiene en el centro de las tensiones por las candidaturas en el Frente de Todos.

Cecilia Moreau no descartó que Massa se vaya del Ministerio de Economía: “Lo veo harto”

Si bien los rumores circulaban desde hace días, fueron las declaraciones radiales de su par del Frente Renovador las que reavivaron la idea de una renuncia.

La líder de la Cámara fue consultada al respecto esta mañana y expresó: “No lo descarto pero tampoco lo afirmo, lo veo en un nivel de hartazgo importante”, dijo ante las consultas de Paulo Vilouta y Mariana Contartessi en Radio La Red. “A Massa lo veo cansado de tanta presión, esfuerzo, y la incomprensión de muchos dirigentes políticos de nuestro espacio”, aseguró.

Cecilia Moreau y Sergio Massa.

El Frente Renovador tendrá un Congreso Nacional este sábado

A menos de dos semanas de los cierres de listas, el Frente Renovador celebrará su Congreso Nacional y nucleará dirigentes de todo el país con el objetivo de ajustar la estrategia que adoptará de cara a la ingeniería electoral del Frente de Todos.

La fuerza política, creada en 2013, dio en las últimas semanas muestras de disconformidad con el rumbo del frente. Mientras en el interior del frente aún se debate respecto al mecanismo electoral, el ministro de Economía hizo público ya su rechazo a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como método para dirimir candidaturas, y postuló en su lugar la necesidad acordar un candidato de consenso para "ser más competitivos".

"Esto de querer exponer en una primaria si el Gobierno tiene diferencias o no las tiene, la verdad que me parece un gravísimo error", supo reclamar el tigrense luego de que el presidente Alberto Fernández señalara las primarias como el mecanismo "más democrático" para la designación.

Hace algunos días, los gobernadores del Partido Justicialista (PJ) respaldaron su pedido y se plegaron a exigir una fórmula única a través de un comunicado conjunto.

Si bien en la previa al Congreso que fue pospuesto en varias ocasiones, descartan definiciones en torno a candidaturas, se espera que el referente máximo del Frente Renovador a cargo del cierre, realice un cuadro de situación del país y marque los desafíos por delante.

En la previa, la diputada Moreau planteó que el evento partidario tendrá una dinámica de debate político donde no habrá definiciones respecto a candidaturas sino aproximaciones a una estrategia que permita "ordenar" el Frente de Todos.

"No vamos a cometer el error que estamos cuestionando de definir candidato antes que estrategia política", destacó en declaraciones radiales.

"Lo primero que tenemos que hacer es ordenar la coalición y eso acompaña al orden económico. No hay orden económico si el gobierno no se ordena políticamente", completó al tiempo que aclaró que no se discutirá si "Massa sí o no".

En más de una oportunidad, el ministro de Economía ha rechazado la posibilidad de ser precandidato a presidente y funcionario a la vez. A pesar de las críticas, Moreau descartó una ruptura del Frente Renovador, aunque subrayó que su referente, Sergio Massa, "no puede ser ministro de Economía de un Gobierno que se está tirando por los medios barbaridades en una PASO cuando la estabilidad económica está en riesgo".

AG CP