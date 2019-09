Rossi: "No se entiende por qué el Gobierno no sacó la Emergencia Alimentaria por decreto"

Noticias Relacionadas El Gobierno recibe a la CGT en medio de los reclamos por la emergencia alimentaria

El jefe de la bancada de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, adelantó su posición con respecto al proyecto de Emergencia Alimentaria. "Estuvimos trabajando durante todo el fin de semana, dialogando con el resto de los bloques opositores. Seguramente hoy, durante el día, le daremos la puntada final y estaremos planteando la presentación del proyecto para entre el miércoles o jueves hacer la sesión especial y que se sancione".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por FM Futurock, Rossi advirtió: "Habrá que ver qué hace Cambiemos. No entiendo cuál es la posición. Si lo que tienen que hacer es reasignar partidas presupuestarias y aumentar el presupuesto, en una situación de emergencia como la que tenemos ahora el Gobierno lo puede hacer sin la necesidad de una ley ¿Qué van a hacer los diputados en el caso que nosotros presentemos la ley?".

En este sentido, expresó: "El Gobierno tenía todas las herramientas para decretar la emergencia alimentaria y generar mejores condiciones para el conjunto de los sectores más necesitados. Producto de la aplicación de esta política económica el Gobierno no lo hace". Y recalcó: "No se entiende porqué el gobierno todavía no sacó la Emergencia Alimentaria por decreto", y concluyó: "Entre miércoles y jueves vamos a aprobar el proyecto".

Por qué hay que sancionar ya la emergencia alimentaria

La ley de Emergencia Alimentaria se convirtió en el reclamo más prioritario al Gobierno ante la crisis desatada por la corrida cambiaria post-PASO. Los representantes políticos, organismos sociales e instituciones alertan por el crecimiento de la pobreza y la superpoblación de niños y padres en los comedores comunitarios. La última vez que se aplicó en el país fue a raíz de la crisis del 2001 y duró hasta el día 31 de diciembre de 2002.

En concreto, la iniciativa propone la creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como instrumento para garantizar la alimentación de la población más vulnerable, menor de 16 años. De este modo, se incrementan las partidas presupuestarias para merenderos y comedores comunitarios, y se contempla una distribución de 10 mil millones de pesos para fortalecer la asistencia.

AB EA