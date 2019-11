Agustín Rossi: "No vamos a utilizar sectores del poder judicial para perseguir al macrismo"

Sergio Enriquez

El diputado Agustín Rossi, presidente de la bancada kirchnerista en Diputados, admitió, en diálogo con PERFIL, que podría ocupar el Ministerio de Defensa, cargo que ostentó en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Además, durante la entrevista, el legislador opinó sobre la relación entre Alberto y Cristina, vaticinó que se aprobará el aborto y repasó la gestión Macri.

—Después de estos cuatro años de gestión del Gobierno de Mauricio Macri, ¿cómo ve la Argentina?

—La verdad que ha sido un gobierno horrible el de Macri durante estos cuatro años. El legado que deja es una Argentina endeudada, con incapacidad de lograr financiamiento externo. Una Argentina que tiene quebrado su tejido social con una enorme desigualdad, con aumento de la pobreza, la indigencia y la desocupación. Con una inflación por arriba del 60% donde gran parte del aparato productivo está quebrado e inutilizado.

La verdad, ha sido un gobierno malo desde todo punto de vista, no deja cosas positivas como para que uno pueda rescatar y sobre eso vamos a tener que montarnos para seguir adelante.

—¿Cómo analiza el accionar de la justicia en el gobierno de Mauricio Macri?

—Lo que nosotros deseamos es que en la justicia argentina vuelva a existir el estado de derecho. Se garantice el principio de inocencia, se garantice un exacto y un preciso derecho de defensa y que pueda ser desarrollado tal cual se expresa claramente en la constitución nacional; es nuestro deseo, después que dictamine la justicia. Pero no vamos a hacer nunca lo que hicieron ellos con nosotros, utilizar sectores del poder judicial para perseguirlos.

Agustín Rossi: "Cristina será la mejor vicepresidenta que ha tenido la Argentina"

—Se habla sobre la posibilidad de que sea nombrado Ministro de Defensa, ¿qué hay de cierto?

—He charlado con el presidente electo desde antes de las elecciones del 27 de octubre en varias oportunidades sobre la política de defensa, sobre la situación en que se encontraba. Le he acercado ideas y reflexiones, él me trasmitió algunas cosas que piensa sobre la política de defensa y hemos coicidido en la necesidad de tener un fondo especifico para el financiamiento y equipamiento de las fuerzas armadas. Fue una idea que salió de estas charlas. Pero Bueno, Alberto ha dicho que va a anunciar su gabinete el seis de diciembre, así que ahí veremos.

—En la gestión de Mauricio Macri, ¿como vió al Ministerio de Defensa?

—Me estoy adentrando ahora, no he seguido la cuestión, espero tener un diagnóstico difinitivo en el momento de que asuma a partir del diez de diciembre. La realidad es que los niveles de inversión han caído muchisímo durante todo este tiempo. Prefiero tener una mirada mucho más certera, si me toca llegar al ministerio, saber que es lo que encuentro.

Veo que hay un desmantelamiento de fabricaciones militares, cerró casi la fábrica militar de Azul, no tengo mucha certeza de como está funcionando Tandanor, hay que ver realmente que es lo que se encuentra en cada una de las fuerzas. Sé que inversiones que nosotros habíamos hecho ingresaron durante este tiempo. El buque más importante que tiene la armada hoy es el Irizar que se hizó casi en un 95% durante nuestra gestión, se reconstituyó.

—Se habla mucho sobre el doble comando entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, ¿cual es su opinión?

—El presidente es Alberto y va a tomar todas las decisiones que tenga que tomar con respecto a la conformación de gobierno. Lo que no se va a privar es de consultar a su vicepresidenta o charlar las veces que el considere que sea necesario. Teniendo una vicepresidenta que durante ocho años fue presidenta de todos los argentinos, con la capacidad, la dimensión de estadista que tiene Cristina. Cuando muchos lo ven como una hipótesis de conflicto, yo lo veo como una enorme posibilidad porque en la realidad, Alberto y Cristina funcionan muy bién como equipo. Creo que los dos tienen la inteligencia necesaria como para que eso que se plantea desde afuera como fuente de tensión sea gestionado positivamente en beneficio de todos los argentinos y obviamente de nuestro espacio político.

—Con respecto a Máximo Kirchner ¿va a ser el presidente del bloque del Frente de Todos?

—Entiendo que sí, de todas maneras el día tres de diciembre es convocada una reunión de nuestro bloque donde ahí se elegirán las autoridades que lo conformaran y quienes serían las autoridades de la cámara.

—Como presidente del bloque Máximo Kirchner, ¿cambia su responsabilidad?

—Me parece que va a tener una responsabilidad política con una alta visibilidad como es la presidencia y obviamente va a tener que articular entre todos los sectores que van a conformar el bloque del Frente de Todos. Le tengo mucha confianza que lo va a hacer muy bién y es bueno que sea el presidente. Ahora mantiene el equilibrio dentro del Frente de Todos, si el presidente de la cámara va a ser Massa está bueno que alguien del Frente para la Victoria sea el presidente del bloque.

Agustín Rossi

—Sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿cree que será sancionada en el 2020?

—Sí, voté a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, tuvimos la media sanción en diputados pero no obtuvimos sanción en el senado. Habrá que ver cuales son las condiciones, como son los números en ambas cámaras pero entiendo que es un debate que va a estar presente en la sociedad argentina y que le tienen que dar una respuesta. La respuesta no es que las cosas queden como están. Lo que hay es un intento de modificar esta situación. La Argentina tiene interrupción legal del embarazo hace 100 años, significa que en determinadas causales se hace una interrupción legal del embarazo en caso de mujeres discapacitadas, en caso de violación, riesgo de la salud física y psíquica. Hay una cantidad de cuestiones que están debatidas y resueltas por la ley. La única cosa que le agregamos a esa interrupción legal del embarazo es una causal más; respetar la voluntad de la mujer, que ella decida si quiere seguir adelante con un embarazo o en diferentes circunstancias no está en ese momento dispuesta para ser madre. No se trata de inventar nada nuevo, ya existe la interrupción legal del embarazo a lo que se le agregaría una causal más que es la voluntad de la mujer.

—¿Cree que el Papa puede llegar a influir en la decisión sobre el aborto?

—Personalmente estoy muy contento con la acción pastoral que está haciendo, además es uno de los líderes mundiales que claramente plantea una bandera contra el neoliberalismo, las políticas neoliberales. Desde el punto de vista de lo que significa la política mundial la presencia de Fancisco es altamente positiva. Sabemos la posición de la iglesia, la respetamos pero la realidad es que no estamos obligando a nadie con una ley de estas características porque esto también hay que decirlo, hay leyes que obligan a conductas sociales para todos y otras leyes opcionales por ejemplo: si uno mata a una persona tenes una ley que es el código penal que te dice que debes cumplir si sos culpable tantos años de carcel; eso es para todos los que matan.

Entonces esta ley la van a utilizar los que quieran utilizarla. Nadie está obligado a usarla, esto es así, muy simple.

Comunicado de ADEPA: ¿Una "Conadep del periodismo"?

—Hubo varios comentarios sobre la Conadep del periodismo, ¿usted que opina?

—No existe, ningún plan ni nada que se le parezca, queremos que exista el periodismo independiente, respetamos las opiniones de cada uno de los periodistas, sabemos también que hay operaciones, trataremos de desmentirlas en el caso de que sean necesarias. Las opiniones las respetamos y que todos los medios de comunicación que trabajan en este noble oficio puedan expresar su opinión.

—Mucho se habló sobre el ministerio de la venganza, que iban a venir por todo, ¿que tan cierto es y si el kirchnerismo aprendió de sus errores?

—La verdad nosotros no hemos dicho y hecho absolutamente nada de lo que dicen esas expresiones de la venganza, al contrario, hemos sido durante estos cuatros años perseguidos, injuriados, descalificados, insultados, agredidos por el gobierno, sectores del periodismo, del poder judicial, punto y aparte. Nosotros queremos gobernar para todos los argentinos, nos vamos a preocupar especialmente por los que mas sufren, queremos que la argentina vuelva a crecer. Que se desarrolle la industria, el campo pueda exportar, estas son las cosas que queremos, no estamos pensando absolutamente en ninguna otra cosa.

—Con Cristina Fernández como vicepresidenta, ¿cree que sus causas seguirán su proceso?

—Claro que sí, nosotros tenemos plena confianza que vamos a tener ahora una nueva mirada sobre el poder judicial que actué conforme a derecho. Me ha dicho un hombre importante de la justicia argentina: “La presión que ha ejercido el gobierno de Mauricio Macri sobre el poder judicial es solamente comparable con la dictadura”.

Esa mesa judicial que tenía Macri y que se reunia los sábados por la mañana en Olivos definia cual eran las presiones y a que juez iban a presionar para involucrar al kirchnerismo.

—Según muchos informes la Argentina en estos útimos años cayo en una profunda crisis ¿cree va a salir adelante?

—Definitivamente, estoy convencido la Argentina tiene todas las condiciones para ser un gran país, lo que necesita es políticas acordea a eso. Lo que fracasó claramente en estos cuatro años fueron las políticas neoliberales. Si de algo los argentinos tendríamos que aprender de todo esto, no es volver a votar a Macri, sino, no volver a votar a un dirigente que profese una ideología económica neoliberal pero siempre terminamos en el mismo lugar. Los que se vanagloriaban de haber terminado con el cepo, terminan con un gran cepo. Ayer empezaron después de un tiempo a emitir y financiar el tesoro con el Banco Central.

—¿Considera un peligro esta emisión?

—No, peligro no, es la emisión del fracaso de las políticas neoliberales en la Argentina, no se puede gobernar así, en base al endeudamiento, sin control de capitales, no se puede financiar la fuga de capitales, no se puede. Haber sacado la regulación cambiaria que nosotros teníamos en el 2015 fue uno de los principales errores de Macri, porque eso le disparó el tipo de cambio, lo obligó a endeudarse y cuando empezó con la espiral de endeudamiento terminamos con el fondo.