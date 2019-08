Agustín Rossi: "El plan de Macri era que nosotros desapareciésemos"

El exministro de Defensa Agustín Rossi dijo que Cristina Kirchner “hubiese ganado” las elecciones presidenciales pese a que Mauricio Macri quería que el kirchnerismo “desapareciera” sometiéndolo a una "descalificación permanente". Dijo esto en una entrevista concedida a Infobae en la que también aseguró que no es el kirchnerismo el que volvería al poder con una eventual victoria de Alberto Fernández, sino el peronismo.

Refiriéndose a la elección de Fernández como candidato a presidente, Rossi dice que “la decisión de Cristina no fue solo electoral” sino que fue “pensada para ver cómo hacer para gobernar la Argentina en esta próxima etapa”. Kirchner “imaginaba que con alguien que no fuese ella (…) iba a ser más fácil la construcción de esta coalición y gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre de 2019”, aseguró. “Alberto terminó siendo un excelente candidato. Pero, probablemente, Cristina hubiese ganado igual las elecciones”.

"No vuelve el kirchnerismo"

Pese a que Alberto Fernández es el líder de la fórmula candidata, Rossi deslizó en la entrevista que la influencia de Cristina Kirchner no va a ser menor: “Tener a una dirigente política como Cristina como vicepresidenta, que fue ocho años presidenta de este país y que tiene una dimensión de estadista que otros dirigentes políticos no tienen, es un valor. No es un disvalor”. Dijo, sin embargo que no cree que fueran a existir “inconvenientes” si el FDT ganan las elecciones: “Alberto es el que va a tener la responsabilidad de ser presidente, el que va a gestionar, el que va a conformar su equipo de gobierno”.

Rossi anticipó que, a causa de ello, “vuelve el kirchnerismo, vuelve otra cosa, vuelve el Frente de Todos”. “Tenemos que hacer un esfuerzo importante para convocar a la mayor cantidad de argentinos a que nos acompañen en este nuevo proceso institucional. Y en esa convocatoria tratar de ser un gobierno lo más parecido a un gobierno de unidad nacional. Lo más amplio posible. Vuelve una coalición en donde el kirchnerismo será una parte, no será la totalidad”.

"Cuando los pueblos aman a sus propios ladrones": dura crítica de un diario español a la Argentina

"Macri no nos incluía"

El el presidente del bloque de diputados por el Frente para la Victoria-PJ aseguró que en los últimos cuatro años el kirchnerismo “ha sufrido el ataque permanente” de parte del oficialismo y que, debido a esta experiencia reconocen los errores cometidos en su gobierno: “Ninguna fuerza política es la misma después de haber pasado lo que pasamos nosotros. Nosotros pasamos 12 años de gobierno y 4 años de persecución política permanente”.

“Yo creo que el plan de Macri era que nosotros, como fuerza política, la palabra que voy a utilizar es dura, desapareciésemos”, dijo Rossi. El legislador aseguró que el plan del gobierno era que el kirchnerismo se convirtiera en “una expresión política marginal de la Argentina”. “Cuando Macri llega al gobierno habla de un oficialismo y de una oposición responsable. Incluía a una cantidad de dirigentes y no nos incluía a nosotros, que éramos la principal fuerza política opositora”.

Aunque reconoció que el presidente Macri mantuvo diálogo con “la oposición más conciliadora, el peronismo más dialoguista, el peronismo responsable”, Rossi dijo que “persiguió” al kirchnerismo: “Nos intentó poner en el borde del sistema político. Me parece que esto era parte del plan de persecución política que tenía en la pata judicial una pata importante. Imaginaban una Cristina jubilada y a nosotros como una fuerza política casi marginal. No fue así”. “El gobierno nunca nos invitó a dialogar a nosotros”, acusó Rossi.

D.S.