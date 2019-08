El kichnerismo insiste con la "trampa" en el escrutinio provisorio y el Gobierno promete que "no hace porquerías"

La pelea entre el Gobierno y los partidos de la oposición por el cuestionado sistema de escrutinio provisorio se mantiene al rojo vivo a solo días de la realización de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Desde el Frente de Todos esta semana presentaron un amparo judicial para que aparten a la empresa SmartMatic, encargada de la transmisión de telegramas, y preparan un centro de cómputos alternativo para el domingo 11 de agosto. Desde el kirchnerismo inisistieron este viernes 9 de agosto en que el oficialismo busca "hacer trampa". "Hay cero posibilidad de que el Gobierno haga las porquerías que en otras ocasiones hemos conocido", respondieron en Cambiemos.

Después de la reunión de Gabinete, este jueves 8 de agosto el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, brindaron una conferencia de prensa donde fueron consultados por las denuncias del PJ sobre una posible manipulación en la carga de los datos. "Esto va a hacer que el escrutinio provisorio sea mucho más rápido. Va a haber resultados reales más rápidos, no se van a perder en el camino, y eso va a generar más tranquilidad", defendió Pinedo.

"Hay cero posibilidad de que el Gobierno haga las porquerías que en otras ocasiones hemos conocido", respondió el senador ante la consulta de la denuncia del Frente de Todos por la manipulación, y retrucó: "No hacemos eso, no va a pasar".

En la misma línea, Finocchiaro se mostró enojado por las acusaciones: "O hay mala fe o se está abriendo el paraguas, se está hablando de la transmisión de datos no del escrutinio, nadie cuestiona el escrutinio. Entre ellos y nosotros hay más que el presente y el pasado, hay categorías morales; nosotros no hacemos eso. Hemos hecho de la transparencia un valor moral de gestión. Nosotros no hacemos lo que hacían antes".

El diputado Agustín Rossi denunció este viernes que "nos van a hacer trampa, van a hacer todo lo posible para hacer trampa" porque, según consideró, "traer a SmartMatic con los malos antecedentes que tiene muestra que van a intentar todo lo que está a su alcance". "Hay que estar muy atentos porque la provincia de Buenos Aires es la última que va a ingresar al escrutinio provisorio porque en las escuelas hay más categorías para escrutar", agregó en diálogo con Radio El Destape.

A cinco días de las PASO, el Frente de Todos pide suspender la transmisión del escrutinio provisorio

El pasado martes 6 de agosto el Frente de Todos presentó un recurso de amparo ante la Justicia Electoral para que quede sin efecto la aplicación de la cuestionada digitalización del escrutinio provisorio a cargo de la empresa Smartmatic para el próximo domingo 11. Días después, las distintas fuerzas políticas habían sido convocadas a la sede del Correo para hacer entrega del software, sin embargo, el Gobierno sólo hizo la presentación ante la Cámara Electoral que desató otra pelea mediática.

Por falta de tiempo, ayer la jueza electoral nacional, María Servini de Cubría, resolvió no tratar el amparo y adoptó como "medida adicional" la designación de veedores judiciales que controlarán la transmisión de los resultados.

DR/FF