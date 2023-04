Agustín Rossi ya se viste de candidato: "A la señora que no puede llenar el changuito le pido disculpas"

El anuncio de Alberto Fernández sobre que no buscará su reelección generó la reacción de todo el arco político. Uno de ellos fue su propio jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien a la vez reconoció que analiza ser candidato a sucederlo, y realizó una autocrítica sobre la gestión del Frente de Todos actual.

"Si me encuentro con una señora que va al supermercado y no le alcanza para llenar el carrito lo único que le tengo que pedir es disculpas. Es así. No resolvimos esa cuestión", reconoció el ex ministro de Defensa en diálogo con TN. También agregó en su análisis a la "inflación" como otro de los problemas que no resolvió el gobierno que integra.

No obstante, destacó que la gestión de Alberto Fernández mejoró los índices de empleo, de crecimiento económico, de obra pública, viviendas e inversión en salud y educación.

Alberto Fernández se bajó antes para evitar la caída total en el Congreso del Partido Justicialista

"Si yo me imagino un diálogo con un argentino de a pie que haya tenido en el 2019 y que hoy vuelva a encontrar, le diría 'en 2019 me pediste trabajo y lo conseguimos, crecimiento de la economía y lo tuvimos, que tuviésemos obra publica y tenemos más de 5000 obras en ejecución, viviendas y entregamos 100 mil, que mejore la calidad educativa pusimos una hora mas de clase en todas las primarias estatales, invertimos 50 mil millones de pesos en infraestructura y 47 mil millones de pesos en hospitales. Me pediste que baje la inflación y la verdad que no pude, me pediste que mejore el poder adquisitivo del salario y la verdad que no pudimos y esos son los desafíos'. Le pediría más tiempo para eso, pero otros tantos sí los conseguimos", argumentó.

Asimismo, aclaró que la pandemia, la guerra y la herencia del macrismo fueron grandes condicionantes en ese análisis. "No son excusas. Trato de explicar. Puedo debatir con dirigentes y periodistas y decir con sinceridad, que nos dejaron 54% de inflación, tres años de recesión. Ahora si me encuentro con una señora que va al supermercado y no le alcanza para llenar el carrito, lo único que le tengo que pedir es disculpas. Es así. No resolvimos esa cuestión. Nos falta resolver eso".

La decisión de Alberto Fernández de no ser candidato

Rossi destacó dos aspectos sobre la decisión de Alberto Fernández. Uno dentro de su rol como Presidente de la Nación, y otro como Presidente del Partido Justicialista (PJ).

"El Presidente dijo que no iba a hacer uso del derecho constitucional que tiene de ser candidato a una reelección. Analizó la gestión y entendió que es un momento sensible de la economía argentina, que exige un esfuerzo adicional para tranquilizar economía y de esa manera llevarle serenidad al conjunto de los argentinos. Y otro aspecto ya como Presidente del PJ, que se puso de garante para que se lleven adelante las PASO y de ese proceso se terminen saliendo quienes serán los candidatos. Es algo que ya había dicho el 17 de noviembre del 2021, cuando habló de la necesidad de que el candidato surgiera de las PASO", explicó.

Y agregó: "El Presidente en el mismo mensaje de hoy dijo con claridad que no siente adversarios dentro del Frente de Todos, asumió que hubo criticas y sentía que tenia que preservar la unidad. Es Presidente del PJ hasta el año que viene. Se verá con las circunstancias el lugar en donde él se ubica. Ha dicho que va a estar comprometido no ocupando el lugar de candidato. Lo veo como un dirigente que va a seguir estando comprometido con la vida política de nuestro país. Lo conozco de hace muchos años, va a seguir comprometido".

¿Rossi precandidato del Frente de Todos?

Consultado por la posibilidad de presentarse en las internas del FdT, Rossi ratificó: "Voy a evaluar ser precandidato a Presidente. No depende de una decisión personal, tengo que evaluar unos días si una candidatura como la mía genera expectativas, esperanzas en determinados sectores del FdT. Lo ratifico y seguramente en las próximas semanas tomaré una decisión, estoy entusiasmado con esa posibilidad".

El jefe de Gabinete pronosticó que su espacio va a ser un espacio político que saque "algo más de 30 puntos y que estará en una segunda vuelta".

Por otro lado, consideró que Cristina Kirchner no será candidata. "Siempre ha mirado el interés del conjunto de los argentinos. Obviamente desde su mirada ideológica, pero siempre ha actuado con muchísima generosidad. Es inteligente y generosa. Hace tiempo que he dejado de interpretarla e intento de comprenderla. Entender cuáles son las decisiones que lleva adelante Cristina. Comprendo cuando dijo que no va a ser candidata, así que creo que no será candidata".

Y concluyó con la situación del dólar, advirtiendo que a pesar de sufrir "una corrida cambiaria", no harán ninguna "devaluación". "Estamos en un nuevo proceso de corrida cambiaria, tuvimos ese proceso a finales del 2020 y luego de la renuncia de Guzmán. Como en otras oportunidades, con políticas firmes y transmitiendo que no vamos a devaluar, el dólar blue y el MEP van a encontrar un camino más razonable".

