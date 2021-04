Ahora que Mauro Viale ya no está, que los irresponsables tomen nota

Estamos en esto desde que comenzó el 2020. Todos nos relajamos. Pero hay que levantar la guardia. Ayer se nos fue Mauro Viale a los 73 años. Un periodista que se encargó todos los días en insistir con los cuidados y alertar a la población. Lo hizo hasta el viernes, cuando puso el cuerpo para hablar de esta tragedia llamada coronavirus. Ahora más que nunca, esperemos que los irresponsables tomen nota.

Los negacionistas. Los que comunican sin informarse. Los que nos quieren hacer creer que esto es un complot. Los que editorializan diciendo que no pasa absolutamente nada. Los que no tienen empatía con quienes perdieron un familiar o un amigo. Los que están todo el día apuntando a la grieta para generar más odio en medio de la pandemia. Los que llaman a "resistir" desde un micrófono. Los que usan el rating para decirle a la gente que no se vacune.

Todos los que disfrutan esta tragedia porque ven a su adversario político caer. Porque quieren un mínimo rédito entre tanta tragedia. Los que quieren hacerle creer a millones de argentinos que esto es una gripe y que no se preocupen para seguir saliendo de fiesta. Los que convocan a manifestaciones contra quienes deben administrar este verdadero desastre.

Todos aquellos que tienen la responsabilidad de hablar frente a un micrófono o escribir y llegar a millones de personas. Por una única vez, bajen un cambio. Mañana les puede tocar a ustedes. No sean tan irresponsables. Entiendan que no vale todo. Acá seguimos contando muertos.

RI/FF