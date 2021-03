Piden que aíslen a los pasajeros que viajaron con Buryaile y lo acusan de omitir fiebre en la DDJJ

La polémica que se generó luego de confirmarse el positivo de Covid-19 del diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo Buryaile sigue sumando capítulos en medio de una tensión con el gobierno formoseño de Gildo Insfrán. Ahora, acusan que Buryaile ocultó en declaración jurada de salud que había tenido fiebre antes de viajar a Buenos Aires. Mientras, ordenaron a los pasajeros del avión en cuestión a testearse y aislarse.

En diálogo con PERFIL, Buryaile había advertido el pasado viernes 26 de marzo que al momento de subirse al avión en Resistencia, Chaco, no tenía síntomas ni el resultado positivo, adjuntando documentación virtual de sus testeos. En aquel entonces lo acusaron de viajar sabiendo que tenía el virus. Sin embargo, lo que acusan ahora desde el Frente de Todos formoseño y desde el Instituto de Turismo de Chaco es que mintió en la declaración jurada sobre haber tenido fiebre en los últimos 10 días.

En una entrevista con Luis Novaresio y Rosario Ayerdi en Radio La Red, Buryaile reconoció que el jueves 18 de marzo tuvo fiebre, motivo por el cual el 19 de marzo se realizó un hisopado, que dio negativo. Lo cierto es que el 24 de marzo, cuando viajó a Buenos Aires, también se testeó para, según su versión, poder ingresar al recinto de la Cámara Baja, que el sábado 27 sesionaría y por protocolo le solicita un testeo a los funcionarios con 72 horas previas como máximo.

El audio de Buryaile relatando sus síntomas:

Según la documentación que mostró el ex ministro de Agricultura de Macri, a las 16:16, es decir, luego de su viaje a las 14 horas del mismo miércoles 24 de marzo, no tenía el resultado positivo. Pero en la DDJJ no advirtió sobre los síntomas que manifestó el 18 de marzo, teniendo en cuenta que la solicitud requiere de síntomas "en los últimos 10 días".

Por eso, Mauro Flores, vicepresidente del Instituto de Turismo del Chaco pidió en un vídeo a los pasajeros que abordaron el vuelo de Aerolíneas Argentinas-Austral AR 1781, realizado el 24 de marzo, a las 14, con destino al aeroparque Jorge Newbery, que se aíslen y a quienes tengan fiebre no embarquen ningún vuelo, porque quienes lo hicieran incurren en delito por el riesgo de propagar el coronavirus.

"Buryaile de manera irresponsable no esperó el resultado del hisopado practicado un día antes y de manera maliciosa omitió haber tenido fiebre dos días antes", afirmó Flores. Hasta el momento, PERFIL no recibió una respuesta de Buryaile al respecto.

En la sesión del sábado, la diputada nacional del Frente de Todos por Formosa, Graciela Parola, solicitó la expulsión de su homólogo radical, a quien acusa de haber abordado el avión con destino a Buenos Aires sin haber aguardado el resultado del test para detectar la enfermedad o "bien a sabiendas del resultado positivo" de la prueba.

"El diputado Buryaile ha cometido una inconducta que ha puesto en riesgo la salud y la vida de las personas, especialmente en este contexto de pandemia por COVID-19 que estamos atravesando", expuso Parola.

Además, la legisladora planteó dos escenarios posibles de lo que pudo haber sucedido con Buryaile: “O abordó un avión ya sea desconociendo el resultado de un testeo previo o, lo que podría resultar más grave aún, conociendo el mismo y ocultándolo para poder llevar adelante el viaje”.

J.D. / M.C.