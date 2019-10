Alberto eligió distritos opositores para encarar el último tramo de la campaña

por Rosario Ayerdi

Distritos opositores de la provincia de Buenos Aires que buscan reconquistar y una provincia que le acaba de dar un triunfo es parte del último raid de campaña de Alberto Fernández antes de las elecciones del próximo domingo. El candidato a presidente del Frente de Todos estará en Olavarría, Bahía Blanca, Resistencia (Chaco) y Mar del Plata con el objetivo de sumar votos contra Mauricio Macri.

El lunes, el candidato a presidente llegará a Olavarría y Bahía Blanca. Estas localidades son gobernadas actualmente por Juntos por el Cambio y sus candidatos ganaron la elección de manera ajustada. En Olavarria, el actual intendente, Ezequiel Galli, sacó el 36,35% de los votos contra el peronista Federico Aguilera que quedó 3,66% abajo. Este es el resultado que Fernández intentará revertir con su visita.

En Bahía Blanca, el actual jefe comunal de Juntos por El Cambio, Héctor Gay, obtuvo el 39,70% frente al 37,06% del postulante del Frente de Todos, Federico Susbielles. En el entorno del candidato a presidente creen que con el desembarco de Fernández también se puede convertir en un “distrito recuperable”.

Por estas horas, en el búnker de la calle México se evalúa una visita a La Plata para el martes, distrito que también es gobernado por Juntos por el Cambio. Allí, el Frente de Todos compitió el 11 de agosto con cinco listas y se impuso con el 45% de los votos sobre el 35% que obtuvo el actual intendente, Julio Garro. El objetivo es que Florencia Saintout (ganadora de la interna por apenas el 31% de la totalidad de los votos de la interna) consiga el arrastre de la boleta entera sin que sufra el corte de boleta.

En este distrito hará el último acto Kicillof junto a Cristina el miércoles. Este día, Fernández viajará a Resistencia, Chaco. Allí se mostrará con Jorge Capitanich, quien acaba de convertirse en gobernador electo.

En el último destino y como cierre de campaña, Fernández y su compañera de fórmula, Cristina Kirchner también eligieron una zona opositora. Estarán en Mar del Plata, en donde la candidata Fernanda Raverta intenta ganar la intendencia contra el candidato macrista, Guillermo Montenegro.

En cada una de las visitas y también en distintas entrevistas que seguirá dando, Fernández continuará con un discurso duro frente a la administración de Mauricio Macri. Ayer, el ganador de las PASO dijo que mientras el Presidente “está en caravana” Argentina “sigue perdiendo 100 millones de dólares diarios de reservas”. Y arremetió: “Macri no tiene idea de lo que pasa en su gobierno, tiene un nivel de ignorancia llamativa y habla de cosas que no tienen que ver con la verdad. No hablo más con él porque me cansé de que mienta y diga que las cosas las acordaba conmigo”, dijo Fernández en diálogo con Radio 10. Fernández abandonó definitivamente el tono moderado que mostró después de las PASO para pasar a un tono más confrontativo que mantendrá durante la transición en caso de ganar.

Cristina mira el debate por TV mientras celebra el cumpleaños de su nieta

Cristina Kirchner decidió pasar el día de la madre y el cumpleaños de su nieta Emilia en Río Gallegos. Por eso, la candidata a vicepresidenta tampoco estará presente en la segunda edición del primer debate presidencial obligatorio que seguirá hoy a través de la televisión. La ex presidenta regresará a Buenos Aires para cerrar la campaña bonaerense junto a Axel Kicillof y la pelea nacional con su compañero de fórmula, Alberto Fernández.

La senadora celebrará hoy el día de la madre junto a su hijo Máximo y sus nietos Néstor Iván y Emilia, quien hoy cumple 3 años. Ayer intercambió distintos mensajes con el candidato presidencial sobre la exposición que hará hoy en el debate, al que estará atenta desde el sur.

Al otro día, la ex presidenta regresará a Buenos Aires y volverá a mostrarse en público el miércoles en La Plata para el cierre de campaña bonaerense. Allí estará junto a Kicillof y la candidata a vicegobernadora, Verónica Magario. Cristina nació en esta ciudad y ahora se entusiasma con un triunfo local del Frente de Todos en este distrito que distintas veces le dio la espalda.

Un día después, cerrará la campaña junto a Fernández en Mar del Plata, a donde viajarán la mayoría de los intendentes del conurbano bonaerense y candidatos a jefes distritales.

Al igual que el 11 de agosto, la ex presidenta volverá a viajar al sur para votar el domingo 27 de octubre y acompañar a su cuñada y candidata a la reelección por la gobernación de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Hasta ahora, la ex presidenta no tenía pensado regresar la noche de la elección para recibir los resultados en el búnker de Capital Federal. Con el convencimiento de que el próximo domingo obtendrán un triunfo la candidata a vicepresidenta podría grabar un nuevo mensaje para los militantes que llegarán hasta el búnker para celebrar la elección.