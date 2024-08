Alberto F insistirá en que la causa por violencia de género salga de Comodoro Py

El expresidente Alberto Fernández prepara los argumentos con los que cuestionará la decisión del magistrado Julián Ercolini de mantener de momento la causa donde es investigado por haber golpeado a Fabiola Yañez, en la Justicia Federal porteña.

Se trata del primer pedido que hizo el exmandatario toda vez que la causa fue sorteada y recayó en el juzgado donde Ercolini es titular y posteriormente delegó la investigación en el fiscal Ramiro González.

La contraofensiva judicial de Alberto Fernández apunta no solo a sacar el expediente de Comodoro Py, sino también insistir en que fue invadida su privacidad e intimidad con la difusión de los videos donde figura Tamara Pettinato, de quien sostiene fue sometida a violencia digital y mediática, así como evitar que sigan circulando dichas piezas audiovisuales en medios tradicionales y redes sociales.

Alberto no quiere ser investigado por el mismo juez que lo hace en la causa “Nación Seguros” donde buscó apartarlo alegando la relación que tienen como docentes de la Facultad de Derecho de Universidad de Buenos Aires y por sus reproches al Magistrado por el viaje a la estancia de lago escondido con otros funcionarios judiciales, donde además en cadena nacional, le exigió al representante del poder ejecutivo nacional en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, abrir un sumario ante la Comisión de Disciplina de ese organismo para investigar tanto su conducta como la de los magistrados que participaron en dicho viaje.

Sin embargo, no puede dejar de descartarse que el expresidente se juegue la carta de la recusación en la causa por violencia de género donde hasta ahora no figura ningún acto defensivo.

En esta primera apelación Silvina Carreira, abogada del exmandatario insistirá con el argumento inicial, que los hechos que denunció Yañez ocurrieron en la quinta presidencial de Olivos lugar donde residían; sin embargo, y al tratarse de una apelación, no se descarta que en el sustento jurídico de la letrada se profundicen cuestiones que se fueron presentando en la causa desde su inicio hasta ahora.

Precisamente lo que sostuvo la querella que representa a Fabiola Yañez es que los hechos de violencia en su contra datan desde 2016 y ocurrieron en el departamento de Puerto Madero donde ambos convivían antes de mudarse a Olivos.

Por su parte, el fiscal Ramiro González sostuvo que el pedido del expresidente es prematuro que la causa pase a la jurisdicción federal de San Isidro puesto a que “el tiempo, el contexto y las formas violentas de ejercicio de poder que han sido denunciadas no pueden asignarse, de momento, a un enclave geográfico único y determinado”. Finalmente Ercolini tomó en consideración los argumentos de la querella y el Ministerio Público y concluyó que “no puede afirmarse un lugar de comisión único y determinado” y declinar la competencia “resulta presuroso”.

Alberto tiene hasta mediados de la próxima semana para presentar su apelación ante el juez Ercolini, quien dará curso a la objeción.

Algo que no se puede descartar es que ante una probable negativa de la Cámara Federal, la defensa del exmandatario insista hasta llegar a Casación o incluso a la Corte Suprema para que la causa por violencia de género sea investigada en San Isidro o por el jueza Sandra Arroyo Salgado o su par Lino Mirabelli, quien aún tiene intervención (porque sigue abierta) en el expediente por la fiesta de olivos. En tanto, la causa donde Alberto acusó a Fabiola de violación de secreto y el acceso no autorizado a la nube del teléfono que le regaló a su hijo quedó al borde de salir de Comodoro Py. En la denuncia que fue sorteada esta misma semana, el fiscal Taiano sostuvo en un dictamen donde le pidió a la jueza Capuchetti que se declare incompetente que no se trata de un caso federal y que corresponde que sea la justicia criminal y correccional de la Ciudad quien intervenga.

Nuevo video. La querella que representa a Fabiola Yañez sumó más elementos de prueba en el marco de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández. El material incorporado al expediente consta de una fotografía y un video donde se la ve usando un instrumento para bajar la hinchazón de un hematoma en su ojo derecho.

Las imágenes apuntan a afianzar no solo los hechos violentos de los que fue víctima la ex primera dama sino a desmoronar el argumento del propio Fernández, quien dijo que no se trató de un golpe sino de un tratamiento estético para las arrugas.

Denuncia de la PSA

R.P.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria denunció ante la Justicia a Tamara Pettinato y a su actual pareja José Glinski, diputado nacional y ex titular de la fuerza de seguridad ante sospechas de uso indebido de bienes públicos. Se busca establecer si, entre otras cosas, Pettinato accedió a un tratamiento preferencial por parte de la fuerza que comandaba su pareja, que incluían el uso de un auto de la flota para beneficio personal y privilegios en aeropuertos para viajar al interior y al exterior.

Otro de los requerimientos a la Justicia es conocer si se utilizó el avión de la PSA para cuestiones personales, ante la sospecha de que Pettinato no era registrada de manera formal en las planillas de vuelo.

La PSA a cargo de Alfredo Gallardo ya inició un sumario interno para determinar si hubo irregularidades por parte de Glinski y ahora avanzó un paso más con una presentación judicial en la que se intentará determinar si cometieron algún delito.

Al conocerse los videos de Pettinato en la Casa Rosada junto al expresidente Alberto Fernández, Glinski sostuvo que las imágenes están siendo utilizadas como una “vendetta política” y que buscan “tratar de tapar una cagada”, dijo esta semana.