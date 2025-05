La oposición busca los votos para aprobar tres temas que el Presidente volverá a vetar

Esta semana corta estuvo marcada por dos momentos intensos en la Cámara de Diputados. Ambos siguen sin desenlace y serán parte de la nueva ofensiva que prepara la oposición para la etapa de campaña que se avecina, con una sucesión de elecciones provinciales desdobladas que impactarán directamente en los dos recintos del Congreso. En el Senado llegó el momento de Ficha Limpia, mientras que la Cámara baja abrió un nuevo capítulo después de la interpelación de Guillermo Francos, por el ca so de la criptomoneda $LIBRA.

El martes el ministro pasó casi diez horas atajando las preguntas de la oposición, pero no llenó el hueco que dejaron los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Ambos fueron citados nuevamente para el 14 de mayo, con muy pocas chances de que comparezcan. El faltazo de ambos fue el prólogo de la primera reunión que realizó el miércoles la comisión investigadora especial por la criptomoneda. Tal como se esperaba, empezó trabada por el empate de 14 contra 14 para elegir a las autoridades del organismo que preocupa al Gobierno, porque puede revivir el caso de presunta estafa que apunta al presidente Javier Milei, su hermana Karina y parte del entorno más cercano.

"El que no la vea es miope": Francos dejó un mensaje para Mauricio Macri y prometió una victoria electoral en octubre

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la perspectiva corta, la Casa Rosada ganó un tiempo muy valioso por el empate. El oficialismo postuló a Gabriel Bornoroni para presidirla. La oposición se abroqueló, a pesar de sus diferencias, detrás de la postulación de la massista Sabrina Selva, de Unión por la Patria. La votación dividió en dos partes iguales a las 28 voluntades del organismo que, por ahora, no podrá funcionar. Sin embargo, en el final de la reunión, los diputados opositores se encargaron de advertir lo que vendrá ante la decisión del oficialismo de frenarlo todo. “Lo que no podemos resolver ahora lo llevaremos al recinto. Quienes votaron a Bornoroni saben que no sumarán más de 120 votos, mientras que Selva puede reunir más de 140”, dijo Nicolás Massot, del bloque Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto.

El mensaje no pasó inadvertido para La Libertad Avanza y mucho menos para el PRO, que bancó a Bornoroni sin éxito. Antes de la finalización de la reunión, Cristian Ritondo se mostró concesivo y propuso buscar una negociación que hasta entonces no habían explorado. Ni el macrismo ni el Gobierno quieren que un integrante de UxP presida la comisión, pero si la decisión llega al recinto admiten que pueden afrontar una nueva derrota para el oficialismo y sus aliados.

A pesar de los esfuerzos libertarios para evitar un reagrupamiento opositor, ahora revivió la misma articulación entre peronistas, radicales díscolos, integrantes del pichettismo y la izquierda que el año pasado profundizó la pulseada con el Gobierno respecto del presupuesto universitario y la reforma previsional. Fueron sancionadas por el Senado, pe ro Milei las vetó y luego confirmó la victoria con el respaldo de un sector del radicalismo, que no aportó los votos para ratificar ambas normas.

En este año electoral el escenario es distinto. No solo por el examen en las urnas, sino porque el empeño del Gobierno por desactivar el caso $Libra le está jugando en contra. Este martes las autoridades de los bloques de UxP, Encuentro Federal y Democracia por Siempre se reunirán para definir los próximos pasos, pero el plan apunta a concentrar la ofensiva dentro de diez días. El disparador será la nueva citación para Caputo y Cúneo Libarona, convocados para el próximo 14 a las 14. Son muy pocos los que creen en la comparecencia de ambos, pero apuntan a definir la pulseada por el futuro de la investigadora durante la misma semana o, incluso, en la misma jornada.

La iniciativa no solo apunta a elegir a un titular que represente al armado opositor, sino también a llevar al recinto los proyectos que el oficialismo resiste por todos los medios posibles.

Una jugada del Gobierno le quitó más de $1 billón a las provincias en plena carrera electoral

Hace dos semanas, cuando se aprobaron las interpelaciones y la creación de la investigadora, también se votaron dos emplazamientos para que la Comisión de Presupuesto, que preside Jo sé Luis Espert, deje de esquivar los proyectos presentados para declarar una emergencia nacional en discapacidad hasta 2027 y también para impulsar una nueva moratoria previsional. Todavía falta dictamen para esa iniciativa, pero también buscarán que haya para una nueva ley de financiamiento universitario.

El miércoles próximo, la Comisión de Agricultura, que preside el radical Atilio Benedetti, debatirá varios proyectos que buscan la reducción progresiva de retenciones al agro, dentro de un esquema que combina textos que el Gobierno vetará si se transforman en ley.

En la Rosada no controlan el Senado, y un avance de este tipo en Diputados podría combinar un emplazamiento para tratar la baja de retenciones y las votaciones a favor de los textos que el oficialismo quiere frenar. Después llegaría el momento del criptoescándalo. Si la oposición logra conducir ese organismo, se abre otra ventana, con la citación casi segura de la hermana del Presidente, Karina Milei.