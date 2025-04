El oficialismo reactivó el proyecto de Ficha Limpia luego del rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, en una votación donde confluyeron senadores del kirchnerismo, el PRO y la UCR. Frente a la polémica, García Mansilla renunció a su nominación.

Apoyado por el Poder Ejecutivo, el proyecto ya cuenta con media sanción de Diputados, donde fue aprobado por 144 votos afirmativos, 98 negativos y 2 abstenciones, tras más de diez horas de debate. La primera versión había sido impulsada por el PRO en 2024, pero no logró avanzar por falta de quórum.

Molesto por el resultado en la Cámara alta, Javier Milei acusó a la oposición de sellar un acuerdo para frenar su agenda legislativa. “Hubo pacto entre Unión por la Patria y el PRO para voltear a los dos jueces y Ficha Limpia en la misma sesión”, escribió en X. Y anticipó: “Espero que avance el proyecto de Ficha Limpia”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los jueces nombrados por decreto

El Gobierno repudió el rechazo del Senado a los pliegos de Lijo y García-Mansilla: "Una máquina de impedir"

La sesión se programó para el miércoles 9 de abril a las 11, coincidiendo con el tercer paro general contra la gestión de Javier Milei. Esta coincidencia crea complicaciones logísticas, ya que varios senadores oficialistas están considerando no asistir, temiendo quedar varados debido a la falta de transporte. Todo esto incrementa la tensión y la incertidumbre respecto al quórum, dejando el resultado incierto.

Si el proyecto avanza, significaría un cambio importante en las reglas para ser candidato en las elecciones. Además, pondría a Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la discusión, ya que su condena en la causa Vialidad fue confirmada en diciembre de 2024. En ese caso, la ex presidenta quedaría fuera de las elecciones legislativas de 2025.

Renunció Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema de Justicia tras el voto negativo en el Senado

El proyecto de ley presentado por el gobierno de Javier Milei

El proyecto de Ficha Limpia, presentado por la diputada y candidata porteña del PRO, Silvia Lospennato, propone modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley N° 23.298) con el objetivo de cambiar las condiciones para postularse en las elecciones y mejorar la transparencia del sistema electoral en Argentina.

Actualmente, la ley establece que ciertas personas no pueden postularse a cargos electivos. Entre los excluidos se encuentran aquellos procesados por crímenes de lesa humanidad, los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, los magistrados, y los directivos de empresas concesionarias de servicios públicos. Por otro lado, la propuesta de La Libertad Avanza amplía esta lista, añadiendo a los condenados por delitos contra la administración pública.

Hasta ahora, la ley solo impide la postulación cuando la sentencia está firme, es decir, cuando no existen recursos pendientes. En cambio, el proyecto establece que, con una condena confirmada en segunda instancia (principio de "doble conforme"), se podrá excluir a la persona de la contienda electoral.

La versión inicial del Ejecutivo tenía una novedad importante: para que fuera aplicable, la condena debía ser confirmada antes del 31 de diciembre del año previo a las elecciones. Sin embargo, tras un acuerdo entre los diputados, esta fecha fue modificada.

El Gobierno reanima Ficha Limpia en el Senado para impedir el rechazo de los pliegos de Lijo y García-Mansilla

Ahora, la prohibición de postularse solo se aplicará si la condena es confirmada antes del cierre del padrón electoral, que ocurre seis meses antes de los comicios generales. Si la condena se confirma después de ese plazo, la inhabilitación se aplicaría solo en las siguientes elecciones, una vez concluido el proceso electoral en curso.

Este proyecto, que aún debe ser aprobado por el Senado, podría cambiar las reglas para los candidatos en Argentina.

Cómo impacta la Ley de Ficha Limpia en la condena de Cristina Kirchner

La ex presidenta no será encarcelada por el momento, ya que el fallo no es firme y puede ser apelado ante la Corte Suprema

El 13 de noviembre, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena de 6 años de prisión contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa "Vialidad". La decisión de los jueces reafirma la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 en diciembre de 2022.

A pesar de que la condena ya fue confirmada en dos instancias judiciales, Cristina Fernández de Kirchner no irá a prisión de inmediato. Esto se debe a que el fallo aún no es firme, ya que la ex presidenta tiene la posibilidad de presentar un recurso extraordinario o un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que podría demorar la ejecución de la sentencia.

Este mismo principio se aplica a la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Mientras el fallo no sea firme, Cristina podría postularse para cargos electivos, ya que la legislación actual establece que no se puede impedir la postulación a un cargo electivo sin una condena firme.

Causa Vialidad, una ficha en el yenga de la corrupción K

Sin embargo, la situación podría cambiar si avanza el proyecto de ley de Ficha Limpia impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Esta iniciativa propone que aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública, como es el caso de la expresidenta, no puedan presentarse como candidatas a cargos electivos si la condena fue confirmada en segunda instancia antes de la fecha de cierre de los padrones electorales, según el artículo 25 del Código Electoral Nacional.

Si esta ley se aprueba, Cristina Fernández de Kirchner no podría ser candidata en las elecciones legislativas de 2025, ya que su condena fue confirmada antes de los plazos establecidos.

MVS / ds