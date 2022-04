Alberto F ve una motivación política y se muestra dialoguista

El gobierno de Alberto Fernández le restó importancia al tractorazo convocado por un sector del campo que llegó a la Ciudad de Buenos Aires. Desde la Quinta de Olivos, el Presidente apenas la siguió a través de informes de seguridad y solo algunos funcionarios vieron por las redes sociales cómo se sumaron algunos vecinos porteños y comprobaron que se trataba de una marcha opositora al ver a los principales dirigentes de Juntos por el Cambio apoderarse de un reclamo por la carga tributaria que el Frente de Todos asegura no entender. Pero Alberto Fernández no puede sumar más enfrentamientos y una ruptura con el campo no es una opción, por lo que algunos funcionarios buscan mostrarse dialoguistas y dispuestos a atender la demanda, mientras otros apuntan más a la oposición que a los productores que este sábado marcharon.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez es el encargado de mostrarse dialoguista. Tanto que algunos funcionarios kirchneristas lo describen como una de las voces del campo dentro del Gobierno. Resiste una suba de retenciones y asegura que no las habrá. “Dije hasta el cansancio que las retenciones no se van a aumentar”, sostuvo el funcionario en las últimas horas.

Alberto Fernández también repite que no habrá una suba de retenciones mientras los dirigentes allegados a Cristina Kirchner insisten con que en un contexto de suba de precios al que se le sumó la guerra desatada por Rusia en Ucrania, ésta una medida que ya debería haberse tomado.

“Nuestra prioridad es el productor argentino que no captó la renta inesperada”, dijo Domínguez horas antes de que se inicie la protesta de autoconvocados del campo. “Si hay algún reclamo que tenga que ser atendido, lo vamos a escuchar. Con las cuatro entidades tenemos un diálogo permanente”, agregó. Domínguez no se mete en la discusión política: “no me corresponde analizar las motivaciones del paro”, dice.

En la intimidad de Olivos, el Presidente evaluó que la movilización solo se puede entender por una “motivación política’’. “Estaba todo el PRO detrás de esto”. Sobre los reclamos del campo, el jefe de Estado detalla que la protesta es por algo que no existe y de existir, no los alcanzaría. Habla sobre el proyecto que adelantó el ministro de Economía, Martín Guzmán, para recaudar con “ganancias inesperadas”. “No existe y no los alcanzará no porque les aumentaron los insumos, sino porque no existe un producto que facture más de mil millones de pesos al año. Eso demuestra lo político de la marcha en defensa de las grandes empresas que se beneficiaron con la guerra”, detallaron desde su entorno más íntimo.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, fue el encargado de marcar que “no es el campo” sino “un brazo político de Juntos por el Cambio” el que este sábado salió a la calle. Y habló de expresiones “muy reaccionarias”. Entre los dirigentes que participaron de la marcha, estuvieron desde Patricia Bullrich, pasando por

Horacio Rodríguez Larreta hasta José Luis Espert. La portavoz, Gabriela Cerruti, expresó: “Lamentamos que dirigentes de Juntos por el Cambio que se proclaman republicanos hayan encabezado una manifestación cuyo documento final caracteriza al gobierno legítimamente elegido por el pueblo como ‘vándalos y usurpadores’ y a los gobernadores como ‘indigna alianza de vasallaje feudal’. Esta postura del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros dirigentes del PRO no contribuye a la convivencia democrática”.

A pocos metros de la movilización de un sector del campo, La agrupación La Cámpora salió a la calle con su propia agenda. En distintas calles de Capital Federal (y el resto del país) los principales dirigentes pidieron firmas en apoyo al proyecto que busca que “la deuda la paguen los que la fugaron”.

El Presidente se metió en el ballottage francés y apoyó a Macron

El presidente, Alberto Fernández, se metió en el ballottage de Francia, apoyó a Emmanuel Macron, antes de las elecciones y apuntó contra la derecha, representada en los comicios por Marine Le Pen.

Un día antes de la segunda vuelta en la elección francesa, el Presidente escribió en las redes sociales: “Confío en que el pueblo francés encontrará en Emmanuel Macron el camino hacia el respeto de la diversidad en un marco democrático que todos debemos promover y consolidar”.

Pero no solo se manifestó a favor de su par francés, sino que también aprovechó para arremeter contra la derecha que en esta elección representa Marine Le Pen, contrincante de Macron: “Los falsos nacionalismos que se expresan en la extrema derecha son solo los grilletes de una época cargada de discriminación y odio”, disparó el mandatario a través de sus redes sociales.

En esta línea, el canciller Santiago Cafiero afirmó que para Argentina “no es lo mismo” quién gane en el ballottage en Francia, ya que hay una visión “mucho más próxima” a la de Macron.