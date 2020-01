Alberto Fernández afirmó que las negociaciones con el FMI por la deuda están "encaminadas"

El presidente Alberto Fernández se refirió a cómo vienen las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda externa y, en ese sentido, declaró: "Está todo bien, todo encaminado". Sin embargo, prefirió no hacer más declaraciones respecto a ese tema, para no mover el avispero. "Es una negociación y, por lo tanto, hay poco para hablar", explicó el mandatario.

Las palabras del Presidente fueron vertidas ante los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno en el Salón de los Bustos de la sede gubernamental, luego de encabezar una capacitación obligatoria destinada a las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado en la temática de género. El encuentro se se realizó en el Centro Cultural Kirchner, desde donde retornó caminando hasta la Casa Rosada.

"Estamos trabajando sin pausa para resolver la crisis de deuda pública externa, consecuencia del fracaso de un modelo irresponsable que no funcionó en ningún país del mundo y que nos dejó rehenes de los mercados financieros internacionales", sostuvo asimismo el ministro Guzmán.

Por ahora, el Ministerio de Economía dijo que la misión técnica del FMI aún no tiene fecha, al salir al cruce de una versión que indicaba un arribo inminente.

Guzmán destacó también que hasta el momento el foco estuvo puesto en "tranquilizar a la economía" y asistir a los más vulnerables.

"El primer gran paso para tranquilizar la economía fue la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, discutida y aprobada en el Congreso. Esta ley nos brinda herramientas necesarias para frenar la caída, al mismo tiempo que protegemos a quienes peor lo están pasando", destacó.

En otro orden de cosas, Alberto Fernández comentó luego que el decreto que dispone el aumento a los estatales "se firmó ayer", pero como “la suba empieza en marzo, con 3.000 pesos, y en abril, con otros 1.000 pesos, todavía hay tiempo". Por ello, agregó, "efecto se verá en esos meses”.

Explicó también que que los maestros quedaron afuera de ese decreto “porque con ellos se abrió la paritaria nacional" y "cualquier acuerdo va a ser tomado dentro de la paritaria nacional”.

En las últimas horas se supo también que el Presidente le pidió a los gremios "paritarias mesuradas y sin cláusulas gatillo", según informó el portal del diario Clarín. El Gobierno tiene puesto entre ceja y ceja el objetivo de empezar a desindexar la economía argentina.

Fernández prefirió no hacer comentarios respecto de las palabras del exagregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, requerido por la Justicia argentina por su presunta participación el atentado contra la AMIA, ocurrido en julio de 1994. "Honestamente, no escuché nada ", expresó el Presidente, y agregó: "No sé por qué lo dijo, no puedo opinar porque no escuché nada, no tengo ni idea en qué se funda".

JPA EA