Tras largas negociaciones, el Gobierno acordó hoy con las cámaras empresariales y la CGT el pago de un bono de $5 mil a trabajadores del sector privado, suma que tendrá carácter no remunerativo y será a cuenta de las próximas revisiones paritarias.

El convenio se logró tras una reunión en el Ministerio de Producción de la que participaron su titular, Dante Sica; su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el secretario de Comercio, Ignacio Werner; y directivos de cámaras empresariales y de la central obrera.

Este martes por la mañana volverán a reunirse para definir la "letra chica" del acuerdo y la forma de pago, aunque se estima que podría ser en un solo pago.

Ante la consulta de PERFIL respecto de qué cambio en relación a esta mañana, cuando los empresarios habían rechazado el acuerdo, fuentes de la Secretaría de Trabajo señalaron: "Hubo diálogo entre las partes y lograron acordarlo".

Sin embargo, desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguraron a PERFIL: "Lo que se firmó no es un bono, sino que se acordó una recomposición salarial. Es un aporte obligatorio de cinco mil pesos de recomposición salarial no remunerativo, en cuotas y a cuenta de paritaria. Mañana se terminarán de definir los términos. Desde CAME se pidió que dicho pago se ejecute en al menos cinco cuotas".

Por parte del sector trabajador estuvieron presentes en la reunión donde se llegó al acuerdo: Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (SOESGyPE), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Sindicato de Seguro), Carlos West Ocampo (Sanidad), Robustiano Geneiro (UTHGRA) y Alberto Tomasone (Comercio). En representación del sector empresario, participaron Miguel Acevedo (UIA), Julio Crivelli (CAMARCO), Daniel Funes de Rioja (UIA), Enrique Matilla (CAME), Pedro Etcheverry (CAC), Ricardo Diab (CAME), Florencia Merensztein, Julián Jajurin (CAME) y Claudio Rodriguez.

