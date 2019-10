Alberto Fernández se sumó al apoyo del fiscal de mesa discriminado: "Todos somos Brian"

La discriminación que sufrió un joven que fiscalizaba en una escuela de Moreno, provincia de Buenos Aires, impactó en las redes sociales y rápidamente aparecieron los repudios de varios dirigentes políticos, incluso del propio presidente electo Alberto Fernández.

En las elecciones de este domingo 27 de octubre, Braian Gallo, de 27 años, quien trabajó durante la jornada como fiscal de mesa del espacio de Mariel Fernández, la candidata del Frente de Todos que fue elegida como primera intendenta en la historia de ese distrito bonaerense, fue víctima de agresiones y burlas por su apariencia.

Discriminaron a un fiscal de mesa por su ropa y su familia lo defendió en redes sociales

Ante esta situación de discriminación, dirigentes del Frente de Todos como Leonardo Grosso y Malena Galmarini, decidieron repudiar los ataques al joven desde sus cuentas de Twitter.

"Braian fue presidente de mesa en la jornada de ayer, y víctima del odio que produce un modelo de exclusión que estigmatiza y criminaliza a los sectores populares. No vamos a reproducir ese intento de meme lleno de odio gorila, Braian es un compañero y le mandamos un abrazo", señaló Grosso.

Braian es un compañero, militante y comprometido con la realidad de su barrio.



Me da mucha tristeza e indignación leer tanto odio y discriminación.



Abrazo enorme para Braian. Vamos a terminar con este modelo que excluye y que criminaliza a los sectores populares✌🏽❤ https://t.co/k4WDAJEEOd — Malena Galmarini (@MalenaMassa) October 29, 2019

En esa línea, Galmarini se sumó al repudio: "Braian es un compañero, militante y comprometido con la realidad de su barrio. Me da mucha tristeza e indignación leer tanto odio y discriminación. Abrazo enorme para Braian. Vamos a terminar con este modelo que excluye y que criminaliza a los sectores populares".

Más tarde, esta situación llegó hasta el presidente electo, que también se sumó al rechazo: "El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación. Todos somos Brian".

El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación.



Todos somos Brian.https://t.co/wJEzVBuHyl — Alberto Fernández (@alferdez) October 29, 2019

Vestido con una gorra dada vuelta y una campera deportiva, el joven se encontraba en plena tarea cuando un desconocido le sacó una foto y la subió a las redes sociales. Al poco tiempo, las frases como "votá porque te robo", "dame el DNI y el celu también", junto a sus imágenes empezaron a viralizarse y hasta se convirtieron en memes con comentarios hirientes.

En diálogo con Crónica TV, Braian habló sobre lo sucedido: "Me llegó el mail y me fui a presentar en la escuela. Estuve ahí de presidente de mesa, la escuela abrió a las siete, arrancamos a las ocho y tipo dos de la tarde vino un compañero y me muestra 'mirá Braian, te escracharon en Facebook. No le di bola porque pensé que no era nada, pero a la noche cuando llego a mi casa tipo diez vi que explotaban las redes con lo que habían puesto".

"Quedé sorprendido, medio shockeado. La gente me mira distinto por lo que está pasando. Como ves, yo no robo, yo no hago ni una, tengo mi casita acá, tengo mi familia, mi hijo acá, mi mujer", detalla.

En esa línea, siguió: "La gente te ve que tenés una visera y ropa deportiva, y se corre para un costado. No sé qué piensan, que uno va a robar por cómo se viste. Acá en los barrios es así. Te das cuenta cuando la gente te esquiva".

En cuanto al apoyo de Alberto Fernández, el joven agradeció: "Le mando un saludo y un abrazo, le quiero agradecer. Me llegó al corazón lo que dijo él. Acá están los pibes, los barrios bajos. Acá tienen que venir los políticos".

"A mi me dolió, te soy sincero. No tengo odio, voy a hacer lo que tengo que hacer, vamos a ir a lo legal, ya tengo mi abogado. Las redes son muy complicadas. Yo no respondí nada porque no tengo redes sociales", señaló.

Con respecto al mensaje que escribió su mamá en redes sociales, afirmó: "Mi mamá es mi mamá, me banca en todas. Me emocionó mucho. Ella se puso a llorar y todo ese día, yo le dije que no le de bola. Hasta que no aguantó y escribió. Ahí le empezaron a llegar mensajes".

Hoy me enteré que estaba circulando un meme que estigmatiza a un joven de nuestro espacio político. Su abuela Coty, es mi madrina. Su madre Verónica, es ahijada de la mía y además es mi amiga de la infancia. Recuerdo a Coty y mi madre hablando de sus penas largas horas. pic.twitter.com/1LA6VtBZzE — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) October 29, 2019

Quién es Braian Gallo. Al enterarse de la situación que vivió el joven, la intendenta electa Mariel Fernández contó la historia de Braian: "Hoy me enteré que estaba circulando un meme que estigmatiza a un joven de nuestro espacio político. Su abuela Coty, es mi madrina. Su madre Verónica, es ahijada de la mía y además es mi amiga de la infancia. Recuerdo a Coty y mi madre hablando de sus penas largas horas".

"Pero también las recuerdo trabajando por mejorar el barrio, juntando fondos para construir la Capilla, mejorar las calles o dar de comer a los abuelos. Brian fue presidente de mesa, fue convocado por la junta electoral para esa tarea y no es la primera vez que lo hace. Tengo el enorme orgullo de contarles que participa de nuestro espacio político. Brian trabaja en una cooperativa, que es contratada por la provincia de Buenos Aires, para sanear arroyos", continuó en un extenso hilo de Twitter.

"Además, participa del Club de Fútbol Casa 2000, ayuda como voluntario. Allí se brindan prácticas deportivas y servicio alimentario para cientos de niños y niñas del barrio. Sumado a eso es parte de los grupos de Jóvenes de las Casa Pueblo, donde se juntan a reflexionar y se acompañan para tener una vida saludable", señaló.

Y concluyó: "Sepan que hoy amo aún más a Brian. Porque se animó a ser presidente de mesa, cuando otros ni se presentan. Porque no quieren o se asustan".