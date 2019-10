Alberto: "Por primera vez en mucho tiempo volvimos a escuchar la palabra hambre"

El presidente electo Alberto Fernández viajó a Tucumán este martes 29 de octubre para asistir a la ceremonia de asunción del segundo mandato del gobernador Juan Manzur. Durante el acto, aprovechó la ocasión para volver a disparar contra la actual gestión.

"Uno no sabe muy bien si esas políticas fueron impulsadas realmente con convicción, pero fuimos muchos los que avisamos que iban a conducir a esta realidad. O si tal vez fueron las políticas que improvisaron y en ese caso se habrán equivocado mucho. Lo cierto es que la Argentina de hoy es una Argentina con muchos problemas. Que no solo están dados por la deuda externa, sino por instituciones básicas que no están funcionando todo lo bien que necesitamos los argentinos que funcionen", manifestó.

El ex jefe de Gabinete habló de la necesidad de invertir en enseñanza: "En estos años la educación pública fue muy descuidada, muy maltratada. Y con ello se dejó de atender el futuro porque la modernidad las sociedades que avanzan, las más poderosas, son las que desarrollan el conocimiento. Cuando una sociedad se olvida de educar se olvida de hacer fuerte a los hombres del futuro". "Lo que tenemos que garantizarle a todos nuestros chicos es la posibilidad de acceder al estudio y desarrollar su conocimiento en un mundo que cada vez más lo exige", agregó.

Manzur asumió la gobernación de Tucumán con la presencia de Alberto Fernández

Con respecto al área de sanidad, que en la gestión de Cambiemos quedó relegada de Ministerio a Secretaría, Fernández consideró: "También debemos recuperar la salud pública. Algo que también nos hizo distintos". "Estas cosas que aprendimos y durante años practicamos en los últimos años dejaron de practicarse, y de repente había que arancelar los hospitales para los hermanos de nuestros países limítrofes y convertían también la salud en una mercancía. Y por esa vía le quitábamos salud a los que habitaban nuestro suelo y eso hay que recuperarlo también".

"No sé cómo pasó, pero hace cuatro años que vienen insistiendo que para que la Argentina progrese hay que quitar esos derechos. No conozco ninguna sociedad que se haga fuerte perdiendo derechos. No conozco una Argentina que progrese si lo que hace es privar de derechos a los que trabajan, que progrese si no da educación a sus chicos, si no paga como debe a sus docentes y maestros, con hospitales sin insumos y médicos mal pagados", amplió.

El próximo primer mandatario afirmó que el doble desafío que supone "enfrentar un tiempo complejo porque tenemos que garantizar todos esos derechos" a la vez que "tenemos que volver a poner en marcha la Argentina en un escenario muy complejo".

Por otro lado, cuestionó los índices de pobreza que aumentaron durante la gestión de Cambiemos: "Por primera vez en mucho tiempo volvimos a escuchar la palabra hambre entre nosotros, en este país que se jacta de producir alimentos para 400 millones de personas no pudimos generar el auxilio de 15 millones de personas pobres que están necesitando de una alimentación adecuada". "Y aquello que el estado nacional abandonó si no fue más grave es porque existieron intendentes, gobernadores y organizaciones sociales que fueron en socorro de estos sectores postergados de la Argentina", precisó.

"El escenario parece difícil, lo es", lamentó el ex jefe de Gabinete. "Somos un país extraño que lamentablemente choca con la misma piedra, cada tanto reponer las mismas políticas y siempre terminamos en este escenario que yo he descripto, pero esto no es la Argentina. Esos son algunos poderosos de la Argentina que se toman el poder para hacer lo que hacen. Somos un país maravilloso con una sociedad única que siempre que se cayó supo levantarse y reconstruirse, esa es nuestra mayor fortaleza y vamos a hacer que en el futuro que empezó el domingo empecemos a pensar la Argentina de otra manera porque si seguimos haciendo las mismas cosas vamos a tener los mismos resultados", agregó.

"Encaro el futuro convencido de que vamos a ponernos de pie porque somos un país que muchas veces lo ha hecho, porque lo necesitamos, porque nos hace falta recuperar lo mejor que tenemos que es nuestra dignidad", prosiguió. Y finalizó: "Tienen mi compromiso, empezamos una Argentina que va a ser gobernada por un presidente y 24 gobernadores, y vamos a ser la Argentina federal, no va a ser un discurso, va a ser una realidad".

