Discriminaron a un fiscal de mesa por su ropa y su familia lo defendió en redes sociales

Las redes sociales fueron el escenario este domingo 27 de octubre de un caso de discriminación contra un joven que fiscalizaba en una escuela de Moreno, provincia de Buenos Aires. Se trata de Braian Gallo, de 27 años, quien trabajó durante la jornada como fiscal del espacio de Mariel Fernández, la candidata del Frente de Todos que fue elegida como primera intendenta electa en la historia de ese distrito bonaerense.

Vestido con una gorra dada vuelta y una campera deportiva, el hombre se encontraba en plena tarea cuando un desconocido le sacó una foto y la subió a las redes sociales. Al poco tiempo, las frases como "votá porque te robo", "votá y dejame el celu" y no lleves cosas de valor" junto a sus imágenes empezaron a viralizarse y hasta se convirtieron en memes con chistes hirientes.

Para todos los que se ríen y se están burlando de mi hijo ...bueno les voy a contar quien es para que sepan ...el Braian...

Ante las críticas y burlas, familiares del joven hicieron un descargo. "Para todos los que se ríen y se están burlando de mi hijo, bueno, les voy a contar quién es para que sepan. Él, Braian Gallo, mi negro, hoy estuvo cumpliendo con su obligación cívica y moral, señores, 14 horas sentado atendiendo a gente que no conocía pero siempre muy amable y con respeto muy feliz, contento por la política que está siguiendo", escribió la mujer en las redes.

"No entiendo porque hay gente tan pero tan sin vida que quieren ensuciar a los demás. Señores, gracias a Dios mi hijo jamás fue chorro. Siempre fue muy humilde y todavía lo sigue siendo. Es muy bueno a tal punto que ni habla. Tratemos por favor, antes de publicar y a hacer memes de gente que no conocen, fijarse. Y la vestimenta no hace a las personas, por eso está como está el mundo, por esta clase de gente de mierda. Atentamente, mamá", remató.

Una de sus primas también se refirió a las frases, en su cuenta de Facebook. "Lo único que puedo decir es que me dan vergüenza como sociedad. Estigmatizan a una persona que se viste deportivo, que usa una visera", expresó, y concluyó: "Educación es una palabra que no aparece en la vida de cada una de las personas que se burló de él".

