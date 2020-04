Alberto apuntó contra Macri y Bolsonaro por "querer tirar por la borda" el Mercosur

El presidente Alberto Fernández remarcó hoy que quiere "un Mercosur más grande" y apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri y el mandatario brasileño Jair Bolsonaro por desnaturalizar y "querer tirar por la borda" al organismo internacional.

"Me preocupa que el gobierno de Macri haya permitido que se distorsione el Mercosur. ¿Si cada uno puede negociar lo que quiera para qué existe el Mercosur? Quiero un Mercosur más grande", aseguró Fernández en diálogo con radio El Destape.

Y agregó: "Macri y Bolsonaro permitieron que cada uno haga su tratado de libre comercio. Así no tiene sentido el Mercosur. Si ellos quieren tirar por la borda al Mercosur, que lo digan".

Tensando la crisis del Mercosur, Argentina se baja de futuros acuerdos comerciales

El primer mandatario dio estas definiciones luego de que durante el fin de semana se diera a conocer que Argentina no formaría parte de los próximos tratados de libre comercio que llevaría a cabo el organismo.

Mientras tanto, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, también no tardó en disparar críticas al gobierno argentino al compararlo con Venezuela y decir que no quieren tomar el camino de dichos países, justificando así la apertura económica en medio de la crisis del coronavirus.

"Nosotros no queremos convertirnos en una Argentina, no queremos convertirnos en una Venezuela. Estamos en otro camino, el de la prosperidad, no en el camino de la desesperación", dijo el ministro que en medio de una fragilidad que vive Bolsonaro por la renuncia de su ministro de Justicia, la tensión con muchos gobernadores y las diferencias con la cartera de Salud, mostró respaldo al líder conservador brasileño.

J.D. / FeL