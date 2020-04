Alberto Fernández: "No hay ninguna ruptura pero no podemos mantener a la gente en un encierro eterno"

El presidente Alberto Fernández remarcó este lunes 27 de abril que "debería haber aclarado" en el anuncio de la extensión de la cuarentena que "los gobernadores tenían posibilidad de reglamentar la salida", en tanto que aseguró que el comunicado de los gobernadores "fue hablado previamente" con él.



"Yo debería haber aclarado que los gobernadores tenían posibilidad de reglamentar la salida. Se me pasó", manifestó Fernández, que indicó que "el comunicado de los gobernadores fue hablado conmigo".

“En los gobernadores veo vocación de cuidar a su gente y por eso me tienen a su lado. Pero lo que digo también es que presten atención porque no podemos mantener a la gente en un encierro eterno porque no resisten", aseguró en diálogo con Radio Con Vos.



El presidente remarcó que "hace dos semanas" el Poder Ejecutivo viene "recibiendo pedidos de los gobernadores" para abrir algunas actividades.

En ese sentido, en diálogo con Radio con Vos, Fernández explicó que "el Presidente indicó que "el 70% de la población argentina no está corriendo riesgos en la medida que no haya circulación del virus".



"Para mí no hubo cortocircuito", dijo Ginés sobre las salidas en cuarentena



El primer mandatario subrayó que, cuando se reunió con los especialistas, le plantearon "hacer algún grado de apertura para que la gente pueda salir un poco de las cuatro paredes de su casa": "Entendimos que podíamos legislar un avance para todos".



"Cuando uno habla de preservar la Salud de la gente se habla también habla de preservar la salud psicológica de la gente", agregó.Además, explicó que algunos gobernadores plantearon "reclamos más complejos": "Por ejemplo, poner en marcha la actividad automotriz. Eso es mucho más complejo que esto".



No habrá salidas recreativas en CABA, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba





"Poner en marcha actividades fabriles es mucho más riesgoso", advirtió el primer mandatario a los gobernadores, en tanto que agregó: "Presten atención porque tampoco podemos mantener a la gente en el encierro". "No hay ninguna ruptura, los gobernadores cuentan con mi apoyo. Hay que entender que hay realidades muy distintas", expresó. "Tenemos que ir caminando hacia un proceso de liberación paulatina. Desde el primer día tenemos un protocolo. En esta etapa tenemos que tener la duplicación del contagio entre 15 y 20 días. Podemos permitir que circulen la mitad de los argentinos", indicó.