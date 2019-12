Alberto Fernández negó aumentos en retenciones y pidió "ser severo" con asesinos del turista inglés

El presidente Alberto Fernández expresó este domingo 15 de diciembre que el asalto a la familia de turistas ingleses en el barrio porteño de Puerto Madero, en el que murió un hombre baleado y uno de sus hijos resultó herido, fue "un hecho atroz que no se puede tolerar", por lo que pidió ser "inflexibles frente al delito". Además en diálogo con Radio Mitre el Mandatario negó que se hayan aumentado los impuestos a las exportaciones agropecuarias sino que, en realidad "eso era lo único que no se había indexado, así que lo que hicimos fue dejar en pie las retenciones que existen, aplicando la devaluación impuesta por la gestión de Mauricio Macri".

"Debemos ser severos, no podemos tolerar esto. Tenemos que buscar a los responsables y hacerlos pagar con el rigor de la Justicia. El argumento sociológico de por qué ocurre el crimen puede ser cierto, tan cierto como que el que delinque debe ser castigado y punto. No tenemos que tener dudas. No debemos tener dudas".

Sobre la medida que se anunció este sábado aclaró que "no se están aumentando las retenciones, sino dejar en pie las retenciones que existen, quitando una limitación de 4 pesos por dólar que Macri había impuesto cuando el dólar valía la mitad que hoy. Tenemos que entender que todos tenemos que hacer un esfuerzo, y el campo también".

El video del momento del fatal asalto a los turistas ingleses en Puerto Madero

Además, el Presidente explicó en diálogo con Radio Mitre que durante los últimos meses "toda la Argentina se indexó por la caída de la moneda, salvo las retenciones" y por eso "lo único que se hizo fue actualizar, en términos monetarios, las retenciones que ya existían. No estamos fijando nuevas retenciones. Cualquier cosa que se hiciera en ese sentido será objeto de discusión en una mesa de debate", insistió en alusión a un diálogo con entidades y representes de los sectores rurales afectados por la normativa.

Consultado por el fallo del juez Carlos Villafuerte de San Nicolás, que el viernes último procesó y embargó a los dirigentes de la Mesa de Enalce de 2008 por "entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes de tierra", sostuvo que "es una prueba más de la locura judicial argentina", y "un disparate por donde se lo mire. Procesar a personas por lo que pasó en 200, cuando tuvieron 11 años para actuar y no lo hicieron. ¿Para qué actúan ahora si no es para disociarnos otra vez?", se preguntó.

Fernández señaló que le expresó su solidaridad a Eduardo Buzzi, entonces presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), uno de los procesados. En el fallo judicial también quedaron procesados Mario Llambías, por entonces conductor de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Luciano Miguens, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Hugo Luis Biolcati, ex vicepresidente SRA y Fernando Gioino, ex presidente de Coninagro.

DR/HB