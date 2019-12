Cómo fundamentó el Gobierno la suba de las retenciones al campo

Ante la polémica y los fuertes cuestionamientos que surgieron luego del decreto que aumentó las retenciones a la exportación de granos, el Gobierno Nacional salió a explicar los motivos de esta suba y puso como principal causa al incremento del dólar.

Desde el ministerio de Agricultura, encabezado por Luis Basterra, explicó este sábado 14 de diciembre que la adecuación de las retenciones responde a una adecuación del.tipo de cambio que quedó "desactualizada a raíz de sucesivas devaluaciones".

"Uno de los ejes centrales del gobierno del presidente Alberto Fernández es lograr rápidamente la consistencia macroeconómica necesaria para revertir la angustiante y delicada situación social y productiva que vive nuestro país", planteó en un comunicado la cartera que conduce Luis Basterra.

Por eso, Agricultura explicó que "en ese marco se definió una actualización de los derechos de exportación que acompañe los movimientos del tipo de cambio peso-dólar".

El Gobierno aumentó por decreto las retenciones al campo

"Esta medida no es más que una adecuación de esa relación que, a toda luces, quedó desactualizada a raíz de las sucesivas devaluaciones desde la implementación de la norma", específicó.

Asimismo, resaltó que a partir de las reuniones que se llevarán adelante con los diferentes actores del sector, se trabajará conjuntamente y en el marco del diálogo propuesto por nuestro Presidente, en un nuevo esquema que incentive e incremente la producción y exportación de productos de alto valor agregado".

El Gobierno derogó parte de un decreto de Mauricio Macri de septiembre de 2018. El Frente de Todos eliminó el monto máximo de retención de $4 por dólar y dejó una alícuota del 12%, establecido en el decreto original de la gestión Macri, pero que no se efectuaba ya que el tope de $4 por dólar lo impedía.

De esta manera, el maíz y el trigo quedarían con una alícuota del 12%. La soja, por su parte, pasaría a pagar derechos de exportación del 30%, ya que la oleaginosa ya contaba con una retención fija del 18%. Por su parte, será de 9% para otros productos como la carne, la harina y la leche en polvo, y del 5% para algunas frutas.

Tras conocerse el decreto, los miembros de la Mesa de Enlace se quejaron de la medida. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, indicó que "cuando estuvimos con el candidato Alberto Fernández, nos convocó al diálogo y nos dijo que gustaran o no, iban a consultar las medidas. Esto no ha sido consultado".

Pelegrina consideró que "la medida en sí, está aislada de un plan económico integral que aun no se conoce, y tendrán un fuerte impacto negativo sobre el campo estimado en 1.800 millones de dólares, pero sobre todo en los márgenes de cada productor, que ya se proyectaban muy estrechos especialmente de aquellos con largas distancias a puerto y de zonas mas difíciles, con creciente impacto de una sequía".

"Esto se traducirá en un fuerte desincentivo a la producción, la inversión y la creación de empleo futuro", afirmó, y cuestionó que "el pedido de ajuste y contribución recae nuevamente sobre los ingresos de los sectores productivos, el campo primero siempre".

Desde CRA criticaron el aumento de las retenciones: "Arrancamos mal"

Por su parte, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, sostuvo que la noticia fue poco "halagüeña por el contenido y la forma", y agregó que "el doctor Fernández se comprometió a que este tipo de cosas las íbamos a conversar primero".

Sin embargo, indicó en declaraciones a radio Mileniumm que "hay que mantener la calma". "Ojalá que esto venga acompañado con otras medidas, porque si no es más de lo mismo", concluyó.

En la misma línea el titular de Federación Agraria, Carlos Achetoni, consideró que "encontrarnos con está situación y enterarnos por el Boletín Oficial es algo que no teníamos en órbita. (Alberto) Fernández dijo en campaña que no iba a tomar ninguna medida que no estuviera consensuada".

Asimismo, indicó que en la medida publicada hoy "no se ve ningún tipo de segmentación". "No es lo mismo un productor de 50 a uno de 50.000 hectáreas, ni las distancias a los puertos o las economías extrapampeanas", remarcó.

En ese marco, el flamante presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, aseguró que el gobierno nacional "arrancó mal" con el campo "porque la medida es un freno a la producción, a las inversiones y a la generación de empleo", y además porque en los anuncios de asunción del presidente Alberto Fernández "hubo un compromiso de diálogo que no se cumplió".

