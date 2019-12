Procesaron a dirigentes agrarios por cortar una ruta hace 11 años: "Me siento perseguido", dijo Buzzi

Los dirigentes agropecuarios Mario Llambías, de Confederaciones Rurales Argentina, Luciano Miguens, de la Sociedad Rural Argentina, Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria Argentina y la ex diputada Margarita Stolbizer fueron procesados esta semana por una protesta contra la resolución 125 que se realizó en la ruta 9 durante el conflicto con el campo en 2008. En sus fundamentos, el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo argumentó que los señalados "entorpecieron" el normal funcionamiento de los transportes de tierra con el reclamo que encabezaron el 19 de marzo de ese año. Además, los embargó por 50.000 pesos. El magistrado los había sobreseído en 2017.

"No tengo elementos para decir que esto sea una herramienta persecutoria para advertir por si protestamos contra las retenciones. Yo no quiero alentar ese fantasma. No creo que sea un problema de intencionalidad política, pero creo que no le hacen ningún favor algunos jueces a la idea de una nueva etapa en la Argentina que intenta inaugurar Alberto Fernández”, expresó Buzzi ante la consulta de PERFIL.

Con respecto a la presunta intención del fallo, explicó: “Hasta acá, los síntomas que tenemos es que esto se debe a un problema de procedimiento intra judicial. Esto significaría que lo que debió haberse extinguido o prescrito no sucedió en tiempo y forma. La Cámara pidió que se analice la prescripción y en el juzgado se decidió que había que reiniciar (la causa), y en consecuencia el procesamiento. Es un desencuentro de criterio de los propios magistrados. Esto marca los niveles de ineficiencia de la Justicia argentina, por lo menos en este caso”.

En este marco, Buzzi aseguró que como ciudadano se siente “perseguido” y que actuará en consecuencia. “Nosotros podemos ver un nivel de ensañamiento que es cuanto menos molesto. Yo tengo que presentarme, apelar y esperar que la Cámara Federal de Rosario tenga la racionalidad de dar por sepultado algo que dentro de tres meses cumple 12 años por un problema de la vía pública. Hemos visto en los últimos cuatro años los accesos a Buenos Aires cortados todos los días. Tendríamos que hacer 30 tribunales del tamaño de la cancha de River para poder atender todas las causa judiciales que tendrían que derivar de los movimientos sociales”.

Sobre la posibilidad de parte del Gobierno de aumentar las retenciones, afirmó: "Cualquier modificación debe ser fríamente analizada y consensuada con los representantes actuales. No se puede tratar igual a los que son distintos. Hay productores grandes y chicos. El campo debe ser una aliado de la recuperación económica. Hay que ser cuidados con cualquier modificación. El gobierno debería llamar para ver cómo tratar un tema tan espinoso".

Esta semana, otro de los que también se expresó en relación al procesamiento fue el exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Luis Etchevehere, quien durante la pelea por las retenciones tuvo una activa participación en la Mesa de Enlace de su provincia. "Es sugestivo el procesamiento, después de 11 años, de dirigentes gremiales y políticos por oponerse a medidas abusivas. La revancha no es el camino", expresó en sus redes.

En Twitter, exministro de Agroindustria de Cambiemos Ricardo Buryaile se preguntó también si comenzaba el “ministerio de la venganza”, por la decisión de la Justicia. “Cuesta entender el porqué de un tratamiento tan distinto a situaciones fácticamente idénticas, cuando reclama el campo: proceso judicial, cuando reclaman los movimientos sociales: Justificación y solidaridad”, escribió, por su cuenta, la entidad Confederaciones Rurales Argentinas.

Entre los procesados también aparecen el ex titular de la Sociedad Rural Hugo Biolcati, Fernando Gioino (Coninagro), Raúl Víctores, expresidente de la Sociedad Rural de San Pedro; Silvio Etchehum y María del Carmen Alarcón, del Grupo Pampa Sur.