Alberto Fernández: "Lousteau nos dejó el muerto de la 125 y ahora da clases de economía"

El precandidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández, estuvo este martes 30 de julio en Paraná, Entre Ríos. Allí apuntó contra el postulante a senador por Juntos por el Cambio, Martín Lousteau al asegurar: "Nos dejó el muerto de la 125 y ahora nos quiere dar clases de economía".

"El Gobierno está tapando lo que está pasando y quieren hacer creer que con un dólar contenido la economía esté bien. Eso no es culpa mía. Ellos pagan esa tasa de interés para darle al dólar un valor que no tiene. Se enojan porque se lo cuento a la gente y porque digo que los bancos se llevan el dinero que le corresponde a la gente. Ahí lo escucho a Lousteau que nos dejó el muerto de la (resolución) 125 y ahora nos quiere dar clases de economía", indicó el exjefe de Gabinete al criticar al candidato a senador, quien cruzó la propuesta de aumentar las jubilaciones con los intereses que pagan actualmente las letras de liquidez del Banco Central (Leliq)

Mensaje. De cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 11 de agosto, Fernández se dirigió a los indecisos: "Les pido que entiendan que podemos tener un país distinto", sostuvo. Al mismo tiempo, agregó: "Vengo con la vocación de construir la mejor Argentina para todos, de terminar con la venganza que nos hizo tanto daño, de construir un país que incluya a todos los argentinos".

Acerca de qué hará con las retenciones en caso de ganar las elecciones, el político explicó: "El campo tiene que ser parte de la Argentina que viene, tenemos que ayudarlo a que produzca y exporte, sé que están al límite. Macri nos va a dejar un déficit del 6%, pero no vamos a resolver ese déficit complicándole más la vida al campo".

Consultado sobre el dólar, Fernández manifestó: "Hay que hablarle con la verdad a la gente y siento que muchos ocultan la verdad. Estamos en un sistema especulativo que promueve la bicicleta: jugar entre las Leliq y el dolar y hacer diferencia en desmedro del trabajo y la producción. Tenemos la cosecha más grande de la historia y no se liquida porque todos saben que el dólar está subvaluado; no podemos mentirle a esta gente. Yo le hablo a Macri y me responde el Fondo (Monetario Internacional), nos vamos entendiendo".

"Quiero hacer feliz la vida de la gente, no volverla terrible. Quiero que la gente viva con certezas, no con incertidumbre. Y creo que los argentinos quieren esta Argentina y por eso creo que nos van a acompañar", señaló. Asimismo prometió que si gana la presidencia, lo primero que hará es "recomponer salarios y jubilaciones para recomponer el consumo". Y concluyó: "Voy a ponerle fin a la timba financiera. Quiero que las pymes sigan teniendo créditos. Se puede hacer, hace falta decisión política".

El exjefe de Gabinete estuvo acompañado por el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, y juntos ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro de Conveciones.

F.D.S./FeL