Lousteau invitó a debatir a Kicillof y recibió una contraoferta

Martín Losteau propuso un debate económico con Axel Kicillof. Los dos ocuparon el ministerio de Economía con Cristina Kirchner. Pero Lousteau se fue en malos términos tras la 135 y la pelea con el campo, mientras que Kicillof es el candidato a gobernador del Frente que lidera la expresidenta. Lousteau se postula a senador por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Juntos por el Cambio.

Y por eso, en lugar de Kicillof, el que le respondió a Lousteau fue Mariano Recalde, legislador y también cadidato en CABA por el Frente De Todos.



El exembajador de Estados Unidos había planteado un debate económico "sobre cuestiones puntuales y técnicas de la economía, es un debate que tenemos que dar, es muy fácil narrar las cosas, pero cuando uno empieza a hurgar en cómo fueron esos procesos, fueron distintas. Heredaron un país que crecía y dejaron un desastre, a mí me gustaría discutir esas cosas".

Frigerio: "Kicillof fue el responsable de esta inercia inflacionaria y estos desbarajustes"

Además había tirado munición gruesa contra Alberto Fernández: "Lo conozco a Alberto, no tiene peso político propio, es muy difícil dar discusiones adentro de cualquier espacio sin peso político, puede ser que no sea un títere, pero va a tener discusiones internas, yo lo vi dar esas discusiones y no le fue bien, de hecho, terminó renunciando".



Pero la respuesta no llegó por parte de Kicillof, sino que fue Mariano Recalde quien recogió el desafío: "Ayer Lousteau dijo que quiere debatir sobre economía con Kicillof. Axel es candidato a gobernador de la Provincia y él, al igual que yo, a senador por la Ciudad. Le propongo algo más honesto. ¿Por qué no hacemos un debate de cara a los porteños y porteñas sobre la Ciudad y el país que les proponemos?". La invitación, aún, no fue respondida.

Lousteau: "Tengo una visión del Estado y la economía distinta a la de Cambiemos"



Incumplible. “Me parece que están haciendo anuncios que sabe que son incumplibles”. Así definió el diputado José Cano las propuestas de Alberto Fernández de subir las jubilaciones. Del mismo modo indicó que “escuchar a un candidato a presidente decir que los medicamentos van a ser gratis y subir las jubilaciones es una propuesta rimbombante que luego no pueden ser sustentadas”. Fernández también había dicho que necesitaba un dólar alto.

En ese sentido, dijo Cano: "Es curioso, cuando salimos del cepo hubo criticas del propio (Axel) Kicillof por como fue la salida con la banda que puso el equipo económico. El ámbito de la política que genera previsibilidad, se dará después de las PASO. Escucho declaraciones de Fernández que buscan posicionamiento más que propuestas sensatas”, insistió el dirigente tucumano en una entrevista con El Destape Radio.

