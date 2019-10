Alberto Fernández: "Un día decidí no seguir hablando con Macri"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que no mantiene conversaciones con el jefe de Estado y contrincante electoral, Mauricio Macri, después de que este último mintiera con respecto a las medidas que implementó tras las PASO del 11 de agosto.

En el programa de anoche A dos voces, que se emite por el canal Todo Noticias, participaron los candidatos a la presidencia. Uno de ellos fue Fernández, que concedió una entrevista desde Chaco.

Cuando le preguntaron por si todavía mantenía el diálogo con el mandatario y si en el caso de que saliera vencedor de las elecciones del próximo domingo pretendería que el jefe de Estado tome algunas medidas correctivas, el ex jefe de Gabinete lo negó: “Mis aspiraciones para con Macri son mínimas porque la verdad que en algún momento me pidió hablar, yo accedí a tratar de tener un diálogo, pero después lo único que me pasó es que tomaba medidas y yo me enteraba por el diario”.

Fernández sostuvo que lo peor no fue que se enteró de las medidas a través de la prensa, sino que el Presidente “les decía a los diarios que los había acordado conmigo y eso sí es muy grave”.

“Y un día decidí que no voy a seguir hablando porque finalmente parece que hasta yo fuera responsable de declarar la deuda en pesos en default, entonces preferí que eso lo resuelva Macri, que termine su mandato y después me haré cargo de lo que me toque en suerte”, manifestó el postulante opositor. Y concluyó: “Pero yo hablar no tengo ningún problema en hablar con nadie, lo que pido es seriedad de todos lados y sensatez”.

Tras las PASO del 11 de agosto, en la que el Frente de Todos consiguió una aplastante victoria Macri y Fernández compartieron una charla. El segundo contó que el intercambio fue muy bueno, que le ofreció que lo llame cuando quiera, pero aclaró que “mucho” no podía hacer dado que no era presidente. No obstante, luego cambió de parecer según reveló anoche.

Después de ello, la relación entre ambos ha sido tensa. Incluso llegaron a protagonizar duros cruces durante los dos debates presidenciales, el de 13 de octubre en Santa Fe y el segundo en la ciudad de Buenos Aires. Durante el último de ellos, Alberto hizo referencia al fallecido Franco Macri, algo que molestó al jefe de Estado.

