Alberto Fernández le deseó a Trump y Melania una "pronta recuperación", y firmó sin el "Sinceramente"

El presidente Alberto Fernández le envió este viernes 2 de octubre una carta a su par de Estados Unidos, Donald Trump, para desearle a él y a su esposa, Melania Trump, una "pronta recuperación" luego de que contrajeran coronavirus.

"Con particular pesar he tomado noticia de que usted y su esposa, Melania, han sido afectados por el COVID-19. Le escribo estas líneas para desearles a ambos una pronta y feliz recuperación", inició el mandatario nacional en la misiva.

El Presidente también señaló que la pandemia no "distingue entre gobernantes y gobernados", por lo que todo el planeta se encuentra "amenazado". Llamó la atención en la carta que envió el presidente argentino, no agregó la palabra "Sinceramente", que sí había usado cuando le escribió a Jair Bolsonaro para desearle una pronta recuperación.

Video | Donald Trump saludó desde la Casa Blanca previo a su internación por coronavirus

"La magnitud de esta pandemia mundial no distingue entre gobernantes y gobernados, y extiende su peligrosidad de modo amplio", sostuvo el jefe de Estado en la carta, luego de que se conociera que Trump y la primera dama norteamericana se enfermaron de coronavirus.

Parte médico

El médico presidencial, Sean Conley, había informado poco antes que el mandatario se encontraba "fatigado pero de buen ánimo". Conley reportó también que Trump recibió un tratamiento experimental con "anticuerpos policlonales" de la compañía farmacéutica Regeneron, y que adicionalmente estuvo tomando "Zinc, vitamina D, melatonina y una aspirina diaria".

The New York Times y The Washington Post, entre otros medios, señalaron que Trump tiene "una fiebre baja, tos y congestión nasal, entre otros síntomas". El presidente había confirmado a través de sus redes sociales que dio positivo en coronavirus, al igual que su esposa Melania.

Trump, de 74 años, forma parte de los grupos de riesgos de la enfermedad que afecta al mundo y pese a esto nunca se mostró a favor del uso de barbijos, al punto que hay una o dos fotografías suyas con tapaboca puesta, ni del distanciamiento social.

Trump con coronavirus: lo internan en un hospital militar para hacer chequeos

En medio de la campaña presidencial, Trump tenía previsto participar este viernes en un acto en su hotel de Washington y luego viajaría a Orlando (Florida) para uno de sus actos electorales.

En forma oficial, la Casa Blanca ya modificó el programa de actividades del presidente de Estados Unidos y la única actividad de Trump será una llamada a personas mayores vulnerables al coronavirus.