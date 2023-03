Alberto Fernández: "Mi aspiración no es ser reelecto, es que el Frente de Todos gane"

Luego de su discurso en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández concedió este viernes una entrevista al canal C5N, ocasión en la que redobló sus críticas a la Justicia, destacó que "solo dos presidentes se animaron a pedir el juicio político a la Corte, Juan Perón y yo", y habló de su posible reelección, aunque dejó el tema en tono "condicional", enfocándolo como una posibilidad que aporte a que el oficialismo siga en el poder.

"Mi aspiración no es ser reelecto, es que el Frente de Todos gane", señaló el Mandatario, palabras que habrán ilusionado a sus críticos más duros desde el kirchnerismo, con Andrés Larroque a la cabeza. Sin embargo, enseguida agregó que "si yo soy una buena opción seré yo (el candidato) y si hay una mejor opción, será otra". Reivindicó a las PASO como una instancia segura de competencia interna en la que piensa participar, y pidió luego a la población que "por favor que no voten a la oposición, De La Rúa y Macri eran cambios e hicieron estallar a la Argentina. Nosotros podemos tener diferencias pero no son en lo sustancial".

Duro con Javier Milei

El libertario Javier Milei también se llevó buena parte de las críticas presidenciales: "No quiero que los jóvenes se desencanten con él. Muchos de los que hablan de democracia y libertad no la respetan. La pandemia ha afectado a todos y particularmente a los más jóvenes, que vieron con frustración su juventud, y aparece alguien que le dice palabra libertad, pero detrás de esa palabra hay una gran mentira, porque se beneficiarán pocos y esos jóvenes no se van a beneficiar".

"No me quiero detener en este personaje, ¿pero quién le paga a Milei? Es un trabajador de las multinacionales y propone una libertad individualista. No quiero que los jóvenes se desencanten con él. Muchos de los que hablan de democracia y libertad no la respetan. Eso incluye a muchos dirigentes de JxC”, aseguró el mandatario. "Milei parece un antisistema pero es el sistema. Trabajó para esta estructura económica que cuestiona, y la mejor libertad es garantizar más igualdad", apuntó el jefe de Estado.

El jefe de Estado remarcó además la necesidad de "poner en valor" la gestión del Gobierno nacional, que debió afrontar la dificultad de gobernar durante la pandemia de Covid-19, una experiencia que definió "como andar en un pantano”.

Larroque lanza un nuevo espacio para pedir por la candidatura de Cristina Kirchner

"No pudimos imponer nuestra lógica económica, porque la pandemia llegó en el día 99 de nuestro gobierno. Había entonces indicadores económicos muy buenos, pero tuvimos que cambiar la lógica. La pandemia nos cortó todo pero hicimos lo correcto", expresó Fernández en diálogo con los periodistas Mauro Federico y Pablo Ibáñez, para el programa Minuto Final, transmitido por C5N.

Siguiendo esta línea de razonamiento, el mandatario aseveró que "los logros" del Gobierno fueron opacados por un presunto "cerco mediático"

Con respecto a la tensión del oficialismo con la Corte Suprema, Alberto Fernández recordó que al inicio de su gestión propuso un proyecto de reforma judicial, que fue aprobado por el Senado y "se durmió en Diputados".

La posible candidatura de Cristina

Fernández tampoco descartó una posible candidatura de Cristina Kirchner, teniendo en cuenta que "es una dirigente política excepcional" y “no se puede negar la condición de liderazgo”. Sin embargo, también mencionó a otros posibles candidatos del Frente de Todos: "Si (Juan) Grabois, Wado (De Pedro), Sergio (Massa), Coqui (Capitanich) quieren ser candidatos, bienvenido sea. ¿Cuál es el problema? El problema es que el candidato lo elijamos entre dos o tres".

Sin brindar nombres explícitos, el mandatario le marcó la cancha al kirchnerismo al defenderse de quienes lo definen como un dirigente "tibio".

"Hay muchos compañeros que me tratan de moderado, de manera despectiva, como si eso fuese sinónimo de tibieza, de blando... La verdad que soy un tipo moderado. Pero yo me banqué el peor tiempo de la historia argentina", graficó Alberto Fernández. "Tienen que mirar las medidas que tomé", recalcó

"A los que dicen eso, yo no los vi cuando me tuve que enfrentar con el Fondo. Y cuando vino la pandemia y tuve que salir a buscar respiradores y construir hospitales, estaba yo solito haciéndolo. O cuando fui a buscar las vacunas, no había nadie atrás mío", ilustró.

"Soy un ciudadano común, no exploto la épica de lo que hago"

"Quiero hacer un elogio a la moderación porque uno puede hacer todo esto sin épica. Soy un ciudadano común al que le han tocado responsabilidades importantes y, es verdad, no exploto la épica en las decisiones que tomo. Pero miren las decisiones que tomé, mírenlas. Porque en esas decisiones se van a encontrar con decisiones y van a decir 'ojo este tipo'. En ese paquete te pongo el juicio político a la Corte", sostuvo el presidente en C5N, ocasión en la que mencionó la comparación con Perón que destacamos líneas más arriba.

Messi y el Kun Agüero

Sobre el candente tema del narcotráfico, el Presidente insistió en que su gobierno "trabaja para combatir lo que pasa en Rosario", y hasta llevó el tema a Lionel Messi, considerando que "la verdad que yo tengo 7 millones de problemas, lo que menos me preocupa es la foto. Si yo lo tuviera a Messi lo abrazaría y le diría gracias por la alegría que nos diste y no sé si lo abrazaría. Si Messi se quiere sacar una foto con Macri problema de Messi".

Respecto a futbolistas, también se refirió a la parodia que le hizo Sergio Kun Agüero, preguntándose en redes sociales "por que gritaba" en su discurso en el Congreso. Aunque no lo nombró, Fernández asumió que esa "imitación" del Kun se refería a su discurso en el Congreso, y señaló que "había atrás mío una banda de locos gritando, señores y señoras diputadas gritando como locos, él no vio eso y lo entiendo...", explicó Fernández.

También defendió a su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tras las críticas que recibió por decir que los narcos habían ganado en Rosario. "Lo que dijo Aníbal, lo dijo en sentido figurado. Cuando Aníbal dicen ‘han ganado’ no significa que nos hayan vencido", sostuvo el Presidente. "El crimen organizado lleva décadas en Rosario. No es un dato menor que la amenaza caiga sobre un supermercado de su suegro. Uno podría hacer mil especulaciones que no quiero hacer".

"El hecho que ocurrió no debió haber ocurrido y el tema del narco, que no sé que tanto está involucrado en este caso, existe más allá de eso y hay que atacar. Esa idea de que llenamos de gendarmes las calles y la gente está bien es una idea falsa", señaló Fernández.

Sergio Berni: "Rosario es una zona liberada, el Estado se fue de los territorios”

“Hay un conflicto de intereses con la Corte Suprema. Yo mandé un proyecto de reforma de la Justicia que se aprobó en el Senado y luego durmió en Diputados. No es que no hice nada. La oposición mantiene a esta Justicia porque les asegura impunidad”, afirmó el presidente en C5N.

Con respecto a la situación judicial de Cristina Kirchner, reforzó su respaldo tras afirmar que “inhabilitación es sinónimo de proscripción”, mientras que subrayó que las causas contra la vicepresidenta "son un disparate".

CA/HB