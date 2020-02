Alberto Fernández niega un "ajuste" a los jubilados: "¡Que no te engañen!"

Un informe difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la situación de los jubilados generó malestar en el Gobierno, ya que algunos medios de comunicación interpretaron una parte del trabajo que hablaba de un ahorro de 5 mil millones de pesos con los últimos anuncios. Molesto por las repercusiones, el presidente Alberto Fernández denunció "desinformación" y reclamó: "Que no te engañen!".

El análisis sobre El impacto del aumento de las jubilaciones en marzo de 2020 fue publicado luego de que el Presidente anunciara este viernes 14 de febrero el incremento del 13% en los haberes de las jubilaciones mínimas y en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con esos datos difundidos trascendió, según el informe del CEPA, que si se hubiese aplicado la movilidad instaurada durante el macrismo y derogada por Fernández, el dinero que hubiese destinado el Estado Nacional habría ascendido a $168.392.916.442. Con un ahorro total de de 5 mil millones de pesos.

Ante la confusión, Hernán Letcher, director de CEPA, salió a aclarar: "Algunos medios de comunicación leyeron la mitad del último informe de CEPA, pretendiendo instalar un ajuste fiscal en las jubilaciones que no se condice con la realidad. Como mencioné en Twitter y se lee en el informe, dado que en diciembre y enero se entregó bono de hasta $5mil, no sólo no hay ajuste en términos agregados sino que el monto destinado a jubilados (dic-19/may-20) será mayor al que hubiese correspondido con la fórmula derogada".

Su mensaje fue compartido por Fernández, quien agregó: "Este es un ejemplo de cómo se desinforma. Ciertos medios afirman que ha habido un ajuste sobre los jubilados cuando en realidad eso no pasó. Difunden de modo sesgado un informe del CEPA para poder imponer esa falsa idea del ajuste. El CEPA lo explica aquí. Que no te engañen!".

10 claves para entender la movilidad jubilatoria

Luego de asumir, el Presidente dispuso un cambio de metodología para establecer los incrementos a los jubilados, y suspendió por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria que estaba vigente. La modificación se produjo a partir de la sanción de la ley de Solidaridad Social y Emergencia Productiva en diciembre pasado, hasta que determine un nuevo esquema. Mientras tanto, se otorgaron sumas fijas para los sectores que cobran las jubilaciones más bajas y las pensiones no contributivas, con adicionales de 5.000 pesos en diciembre y 5.000 en enero.

